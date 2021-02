Lacrim en froid avec Dj Kore ? Il donne la meilleure des réponses

On change pas une équipe qui gagne

Au mois de mars 2017, après la sortie de sa web-série “Force et Honneur”, Lacrim avait adressé des remerciements à des nombreux personnes avec qui il a travaillé (Beat Bounce, DJ Bellek, SCH…) mais sans mentionner Dj Kore, un oubli qui avait interpellé Brulux à l’époque, El Tigre avait alors confirmé la fin de sa collaboration avec le producteur français.

« T’es sûr t’as oublié personne… Même pas Kore ? » avait questionné Brulux en 2017 sur la publication de Lacrim sur Instagram d’une photo de Pablo Escobar accompagnée du message “Pablo Escobar est allé visiter la maison blanche alors qu’il était recherché par tous les flis des Etats Unis” avec les remerciements. « Personne j’ai oublié frangin » avait répondu Karim Zenoud de son vrai nom en 2017 ce qui avait officialisé la fin de sa collaboration pour des raisons inconnues avec Dj Kore alors que ce dernier avait réalisé une grande partie des productions sur les mixtapes Ripro Volume 1 et 2.

« Je suis plus AWA », avait-il ensuite précisé à ce sujet, Arab With Attitude est la société créée par Kore et Bellek en charge avant cette annonce de la production des plusieurs artistes tel que SCH, Sadek, S.Pri Noir ou encore Lacrim. Toujours à la tête du label AWA sur lequel est notamment signé Zola qui a récemment connu avec énorme succès avec son dernier album “Survie”. Dj Kore s’est visiblement réconcilié avec El Tigre, ils viennent de l’officialiser, ce dernier vient de mettre en ligne sur son compte Instagram suivi par plus 2,6 millions d’abonnés dans laquelle il révèle à nouveau suivre le producteur français et valide sa dernière publication sur le réseau social pour la promotion de la bande originale du film “En Passant Pécho”.

“On changera jamais d équipe comme Francesco Totti, Dj Kore mon reuf” a ajouté Lacrim en légende de la vidéo, “Mon frérot Lacrim On ne changera jamais d’équipe comme Francesco Totti… C’est heure..” a ensuite répondu Dj Kore de quoi laisser présager des nouvelles collaborations à venir entre eux dans les prochains mois alors que le rappeur de Plata o Plomo s’est récemment expliqué sur les détails de sa promotion pour une plateforme de trading.