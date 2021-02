SCH casse Internet avec le teaser “JVLIVS II : Marché noir”

La pression monte en attendant le volume 2 de JVLIVS

C’est l’un des albums les plus attendus de l’année, le projet “JVLIVS Tome II” de SCH que le rappeur Marseillais avait déjà annoncé en 2019 va enfin sortir cette année mais le mystère reste encore entier sur la date de sortie exacte de cet opus mais un premier teaser vient enfin d’être dévoilé.

Ce nouvel album de SCH va s’intituler donc “JVLIVS II : Marché noir“, il s’agit de son sixième projet après sa mixtape “A7” en 2015 puis les 4 albums “Deo Favente”, “JVLIVS : Tome 1 – Absolu” en 2018 et enfin “Rooftop” en 2019, chaque projet a connu un franc succès auprès du public et commercial obtenant chacun la certification de disque de platine avec plus de 100 000 ventes.

Dans cette courte bande annonce d’une trentaine de secondes partagée via les réseaux sociaux, deux individus apparaissent en train de parler en Italien sur ce qui semble être le port de la ville de Marseille et ont une discussion à propos d’un container sur lequel figure le symbole JVLIVS, le rappeur apparaît ensuite avec une mallette attachée à la main.

SCH a également profité de cette occasion pour lancer la pré-commande de l’album sur le site https://jvlivs2.com/ avec deux éditions limitées, un pack édition limitée “Marseille” et un autre pack “Gibraltar” avec un tee shirt exclusif (trois tailles S,M,L et XL) ainsi qu’un titre inédit en bonus pour chacune des deux versions mais pour le moment la date de sortie reste inconnue, “Livré prochainement” peut-on lire sur le site internet en question, le projet devrait être dévoilé dans les prochains mois et le premier extrait ne devrait pas tarder à sortir dans les prochains jours.

Cette ouverte des précommandes a suscité un énorme engouement des fans qui se sont empressés pour se rendre sur le site après la mise en ligne de la vidéo ce qui a rapidement causé son plantage. L’important nombre des visites simultanées a causé un beug qui n’a pas manqué de faire réagir le S, “Trop de précommandes le site il beug un peu mes gâtés vous êtes en train de fissurer” a-t-il commenté sur son compte Twitter alors que le problème vient visiblement d’être résolu, le site est de nouveau accessible depuis ce matin.