Gims sur la Sexion, “Y a pas un groupe ou MC qui ont kické plus que nous”

En attendant le retour sur scène de la Sexion D’Assaut, les deux plus gros vendeurs du groupe Parisien, Gims et Black M ont récemment collaboré ensemble avec le single “César” accompagné de son clip disponible sur Youtube, c’est le deuxième morceau extrait du prochain projet solo d’Alpha Diallo intitulé “Alpha Part 1”.

Lors de l’annonce de la sortie de ce nouveau projet, Black M s’était offert un énorme coup de promotion avec un faux clash contre Gims sur le réseau social Twitter, lors d’un récent entretien avec Konbini présent sur le tournage du clip César, les deux rappeurs ont confirmé qu’il n’y avait aucune embrouille entre eux, ils sont revenus sur la conception de leur nouveau titre en commun enregistré il y a déjà plusieurs années ainsi que sur les débuts de la Sexion D’Assaut.

Black M et Gims se sont notamment exprimés sur les débuts de la Sexion dans le rap avant de se mettre au chant, “On a tellement kicker dans notre vie, on a tellement freestyler et on a tellement fait de rap qu’au bout d’un moment ça commençait à me gaver moi, je me suis dit vas-y je vais chanter” a déclaré Meugui lors de cette interview, “On faisait que ça kicker, rapper partout dans tout Paris dans les banlieues franchement on a retourné” a ajouté Black Mesrimes, “Y a pas un groupe, y a pas d’MC qui ont kické plus que nous“ a ensuite ajouté son compère.

Gims s’est également sur l’âge d’or du rap français qui est selon lui l’année de la sortie du dernier album de la Sexion D’Assaut, “Les 2000 aujourd’hui, les gamins et les gamines, ils connaissent la Sexion de nom, ils nous voient, je pense comme un peu les Beatles.” a-t-il déclaré avant de poursuivre à ce sujet, “Il faut rester dans notre truc on a absolument rien à prouver à la nouvelle génération“ puis de continuer à expliquer, “Il ne faut pas rentrer dans un truc où : ouais il faut que les petits me connaissent, non non non, les petits n’ont pas à me connaître moi j’ai fait mon histoire j’ai fait mon truc vous avez raté cette partie-là et c’est dommage pour vous” avant de conclure “C’est dommage les petits, parce que vous avez raté la plus belle époque de l’histoire du rap français”.