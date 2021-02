Booba veut faire du sale à Mehdi Maïzi et choque les internautes

Booba vient encore de sévir sur Twitter et a trouvé une nouvelle cible, l’ancien animateur de sa radio OKLM, Mehdi Maïzi qui présente désormais le Code sur Apple Music et l’émission “Rap Jeu“, un jeu pour tester la culture rap des rappeurs français, le rappeur français s’est même encore retrouvé en Top Tweet France sur le réseau social avec plus de 50 000 Tweets dans la soirée, face aux nombreuses réactions des internautes outrés par son comportement.

Après son échange relativement tendu avec Yerim Sar hier soir et les révélations du journaliste contre Booba, ce dernier est rapidement passé à autre chose et a évité le sujet de l’accusation d’avoir fréquenté une jeune fille mineure de 14 ans. B2O s’était également attaqué à Mehdi Maïzi lors de cette embrouille alors qu’il avait décidé de faire venir l’animateur sur OKLM à l’époque de son lancement pour présenter l’émission “La Sauce” lui accordant même un interview exclusive, ils ne sont désormais plus en bons termes.

Booba ne semble pas apprécié que Yerim Sar et Mehdi Maïzi soient devenus proches aujourd’hui et animent Rap Jeu alors que ce dernier a annoncé son départ d’OKLM il y a plusieurs mois, le rappeur français exilé à Miami l’accuse de l’avoir trahi selon ses propos sur Twitter. “J’me suis encore fait avoir par un infiltré! Le Duc est trop bon trop con mais je crois encore à l’être humain. On avance on essaye quand même de construire et de transmettre. La piraterie n’est jamais finie. @MehdiMouse tu portes bien ton nom avec ta ptite tête de souris“ avait-il lancé ce dimanche soir et de demander ironiquement de participer à la nouvelle émission de l’animateur avant d’aller encore plus loin ce lundi.

“Sache que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu perdes la face et que tu perdes ta place. Ça prendra le temps que ça prendra” a balancé Kopp sur son compte Twitter dans la soirée tout en mentionnant Mehdi Maïzi et en publiant une photo de ce dernier avec sa femme alors qu’il avait gardé l’anonymat de sa compagne et sur sa vie privée avant de le menacer, “Je te souillerai et je te détruirai! Je le dois à un grand chef Pirate. Tu peux me signaler… on en est plus là”.

Booba a ensuite posté une copie d’écran d’une conversation privée de Mehdi avec Anne Cibron, sa manageuse, “OK. Booba vient de publier une photo de ma femme sur Twitter, pour rien du tout. C’est fou la sérieux” déclare l’animateur dans cette discussion, “Tu peux appeler kopp si tu le souhaite, je pense que tu as son numéro… ou lui envoyer une lettre d’avocat si tu préfères” peut-on lire en réponse.

“C’est fou là sérieux. Je suis branché si tu veux discuter” a réagi le DUC en révélant l’échange, désormais animateur chez Apple Music, Mehdi Maïzi n’a pas fait de commentaire publiquement sur cette attaque à son encontre alors que le rappeur s’est retrouvé dans le Top des Tendances et a suscité des nombreuses des Twittos choqués par ce nouveau clash de B2O