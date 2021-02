Hatik : Apash en vie dans Validé saison 2 ? On a la réponse !

Alors que le tournage de la saison 2 de Validé a récemment été bouclé, Franck Gastambide a révélé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux tout en annonçant que la deuxième saison arrive bientôt, en attendant les fans se questionnent toujours sur le retour d’Apash incarné par Hatik dans cette suite, le rappeur français avait été aperçu sur le tournage au mois de décembre dernier et avait laissé planer le doute sur son retour.

Dans cette série française Clément Penhoat de son vrai nom qui incarne le rôle d’Apash tente de se faire un nom dans la scène musicale du rap français épaulé par ses deux potes d’enfance avant d’être “validé” par une des têtes d’affiche du milieu et de percer dans le milieu. A la fin de l’année dernière Hatik avait suscité l’intrigue des fans de la série en s’affichant sur Instagram avec le réalisateur Franck Gastambide en plein tournage de la saison 2 de Validé dans les locaux de la radio Skyrock où tout a commencé, attention spoiler pour rappel la fin du dernier épisode de la saison nous laisse croire que Apash est mort, abattu dans sa voiture.

Depuis les fans se sont donc interrogés sur sa participation à cette nouvelle saison ce qui aurait pu dévoiler la suite de l’intrigue sachant que son nom n’a pas été annoncé au casting officiel de la deuxième saison de Validé, Hatik semblait avoir fait simplement une petite visite à ses compères mais des rumeurs ont laissé présager qu’ils devrait bien apparaître dans cette suite, peut être sous la forme d’un flashback.

Hatik vient de mettre fin au doute sur son retour dans Validé saison 2, présent cette semaine dans l’émission “C à vous” diffusée sur France 5, ce dernier a confirmé que Apash est bien mort à la fin de la première saison, “Les acteurs ont une vie derrière et peuvent exister. Moi, je suis passé voir mes amis quand ils tournaient. On m’a pris en photo sur le plateau” a-t-il expliqué pour justifier son passage au mois de décembre dernier sur le tournage dans deuxième saison avant de confirmer le décès de son personnage, “Mais en fait, je suis grave mort.”.

Alors qu’il vient de dévoiler son nouveau single intitulé “Mer“, Hatil a encore affirmé la fin d’Apash dans un entretien à 20 Minutes cette semaine, “A moins que tu arrives à me faire vivre avec quelques balles dans la tête, mais ça va être compliqué” a-t-il déclaré avant d’ajouter que la page est désormais tournée tout en exprimant son impatience pour découvrir cette suite de la série réalisée par Franck Gastambide mais en tant que spectateur cette fois-ci et non en tant qu’acteur comme la précédente saison.

La saison 2 de “Validé” devrait sortir au printemps 2021 avec un impressionnant casting, Apash ne sera donc plus le personnage central du scénario et laisse sa place à Laetita Karfa dans le rôle principale, l’histoire sera basé sur son personnage avec à ses côtés les acteurs Saïd Taghmaoui (La Haine), Kenza Fortas (Shéhérazade) ou encore Shirine Boutella (Papicha). La participation des rappeurs Rohff, Dinos, Soolking, Bosh, Sam’s, Gazo, Naps, Alonzo, YL, Akteo, Tunisiano, Kofs, Mac Tyer, Mister You ou encore Cut Killer a également été confirmée sur les réseaux sociaux lors du tournage.