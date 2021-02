“Je ne représente pas le rap” confie Hatik

Après sa mixtape “Chaise Pliante” certifiée disque de platine, son single “Angela” certifié double diamant, “La Meilleure” en featuring avec Jok’Air diamant également et le titre “Adieu mon amour” single d’or, Hatik revient avec son nouveau titre “Mer” et vient d’être nominé aux Victoires de la musique.

“Je pense que le rap n’a pas besoin d’un représentant”

Dans ce morceau pop au refrain entêtant, Hatik déclame son amour, toujours, pour son Angela, celle pour qui il serait prêt à affronter n’importe quelle épreuve, “Mer” est extrait de son premier album dont le nom “Vague à l’âme” a été dévoilé. Hatik est également nommé dans la catégorie Révélation Masculine aux Victoires de la Musique 2021, à cette occasion le rappeur français révélé dans la série “Validé” réalisée par Franck Gastambide avec son interprétation du rôle d’Apash a accordé une nouvelle interview à 20 Minutes et s’est exprimé au sujet de cette nomination ainsi que sur la représentation du rap aux Victoires.

“Je ne représente pas le rap hein. Je représente ma mère, mon banquier, qui tu veux mais pas le rap. Je pense que le rap n’a pas besoin d’un représentant” a-t-il affirmé lors de cet entretien avant d’expliquer sa pensée, “Je ne pense pas qu’on demande à Lous and the Yakuza si elle est représentante de quoique ce soit (…) je suis juste un artiste, qui fait du rap, qui fait de la pop urbaine si on veut « cocher des cases. »”.

“Le fait qu’il n’y ait plus de catégories « musiques urbaines », je ne vais pas te mentir je trouve ça super. C’est un clivage qui n’était pas forcément justifié” a ensuite ajouté Hatik concernant la place du rap français dans des cérémonies comme les Victoires de la musique avant de préciser, “Le rap est plus dansant, c’est indéniable, et ça peut lui donner un côté un peu plus gentil (…) Ce qui compte c’est ce que tu vas raconter dans ta musique, comment les gens vont te sourire dans la rue. Moi c’est ça ma récompense tous les jours.”.