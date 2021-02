Aya Nakamura comparée à Casimir avec son passage aux Victoires

Vendredi dernier avait lieu la 36ème édition des Victoires de la Musique en direct de la Seine Musicale et diffusée sur France, l’événement présenté par Stéphane Bern et Laury Thilleman a connu un franc succès auprès du public avec plus de 3 millions de téléspectateurs réunis lors de cette soirée et le passage d’Aya Nakamura a été très commenté sur les réseaux sociaux.

Lors de cette 36ème édition des Victoires de la Musique, Jane Birkin a remporté une ‘Victoire d’Honneur’, Benjamin Biolay a gagné dans la catégorie ‘Artiste masculin’, Hervé est la ‘Révélation masculine’, catégorie dans laquelle figurait également le rappeur Hatik, Yseult est la ‘Révélation féminine’, « Grand prix » de Benjamin Biolay a gagné le trophée pour l’album de l’année, le duo Grand Corps Malade & Camille Lellouche celui de ‘Chanson originale’ avec « Mais je t’aime », Julien Doré de la ‘création audiovisuelle’ avec le clip « Nous », Gradur a remporté la Victoire du titre de plus streamé avec ‘Ne Reviens pas’ et enfin Pomme a triomphé dans la catégorie ‘Artiste féminine’ dans laquelle était nominée Aya Nakamura.

Après le succès de son dernier album ‘Aya’ porté par des singles comme Jolie Nana, Doudou ou encore Tchop, Aya Nakamura avait finalement fait le choix d’interpréter en live lors de cette cérémonie le morceau ‘Préféré’ en feautring avec Oboy également présent sur scène. Sa prestation a suscité des nombreuses réactions sur Twitter, son nom s’est même retrouvé en Top Tweet, des nombreux internautes ont été outrés par les paroles de son titre et d’autres se sont amusés de sa tenue.

En effet la tenue moulante tout en orange d’Aya Nakamura a interpellé les spectateurs, les Twittos se sont moqués de ce choix vestimentaire en comparant l’interprète des tubes ‘Djadja’ et ‘Pookie’ à Casimir, le personnage de l’émission télévisée pour enfants diffusée dans les années 70 “L’Île aux enfants”. “ALERTE INFO: Casimir est de retour”, “Je veux pas dire mais on les a jamais vu au même endroit au même moment mdr”, “Tiens ils ont invité casimir aux victoires. Quelle classe….”, “il est nommé dans quelle catégorie Casimir ?” ont commenté des internautes sur le réseau social.

