Zeé, qui était le rappeur assassiné sur le tournage d’un clip

Après une confusion ce dimanche sur l’identité d’une victime lors d’une fusillade qui a éclaté samedi soir à Marseille, le journal Le Parisien avait annoncé le décès du rappeur ZLK ce dernier avait rapidement démenti cette nouvelle avant que le label Mhood Records révèle la véritable identité de la victime qui est bien un rappeur Marseillais du nom de scène de Zeé.

En effet sur Instagram ce dimanche après-midi, le label Mhood Records a confirmé la triste nouvelle du décès du jeune rappeur des Bouches-du-Rhône à l’âge de 24 ans ainsi que de son frère présent à ses côtés lors de cette tragédie dans la cité phocéenne afin de rétablir la vérité sur ce drame après la confusion avec ZLK. D’après le quotidien Le Parisien, c’est la procureure de Marseille et la police judiciaire qui ont fait une erreur d’identification d’une des personnes décédés en justifiant que “le nom de scène de la victime était parfois associé au pseudo ZLK”.

Le rappeur Marseillais, Zeé masqué dans ses vidéos venait tout juste de sortir il y a quelque semaines sur la chaine YouTube LRG Production 13 un nouveau clip intitulé “Audi” qui affiche près de 50 000 vues et avait également mis en ligne au mois de septembre dernier un freestyle nommé “Brabus” (à découvrir ci dessous), ce dernier cumule plus de 120 000 vues sur la plateforme d’hébergement de vidéos en ligne.

“J’ai l’immense tristesse de vous annoncer que mon frérot Zeé et son frère nous ont quittés en pleine transition clip, nous étions présents nous envoyons toute notre force et nos condoléances à sa famille, ses frérots et son quartier” a communiqué son label sur le réseau social Instagram pour rendre hommage au rappeur tué dans une fusillade en plein Marseille au volant d’une BMW noire, la raison de cet assassinat n’est pas encore connu.