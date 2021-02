Kaaris a tourné un clip dans le département de Booba, les fans en folie

Riska est allé clipper dans le département de Booba

C’est officiel depuis quelques jours déjà, Kaaris sera de retour dans les bacs cette année avec un nouveau projet qui s’apparente comme une mixtape et dont il vient de dévoiler ces derniers jours quelques indices suscitant un énorme engouement auprès du public.

Kaaris avait déjà annoncé le projet Château Noir depuis plusieurs mois, cette fois-ci c’est confirmé. La mixtape déjà terminée sortira bien en 2021 et le rappeur Sevranais a donné les commandes du projet aux producteurs de Therapy avec qui il avait déjà collaboré sur l’album or Noir. Le premier extrait devrait également sortir très prochainement et sera accompagné d’un clip en effet, Riska vient de dévoiler sur son compte Instagram en vidéo les coulisses du tournage.

“Tournage du clip château noir en direct des baconnets 92 ca bouge pas. chef bandit” a ajouté Kaaris en légende de la publication, le rappeur Sevranais était de passage dans le quartier de la commune de Antony, les “Baconnets” situé dans le 92, ce qui n’a pas manqué d’interpeller les internautes de la vidéo car il s’agit du département où a grandi son rival, Booba.

Booba est originaire de Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine et a toujours clamé dans sa carrière son affiliation au département du 92 dans ses morceaux ou encore avec le nom de son label “92i”, le tournage de ce clip de Kaaris qui a d’ailleurs annoncé l’absence de titre “Zumba” sur “Château Noir” a surpris ses followers sur le réseau social.

“92i en pls”, “Sors-le le 5/03”, “Il tourne dans le 92 ? Ou je rêve”, “dans le 92. L’insolence”, “Voila mdr même booba va pas dans le 92 c’est chez toi mtn”, “Y’en a quand il sont pas dans leur département il se font tirer dessus”, “Imagine booba débarque et ouvre une rafale”, “T’a booba il va poster dans son lit sur insta AAAAAAARMAAAAAAAND Tu oses aller dans le 92i “ peut-on lire dans les commentaires de la vidéo.

