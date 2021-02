Après avoir repris un classique d’Orelsan, The Vivi se fait exclure de The Voice

The Vivi avait enflammé les réseaux sociaux et le plateau de The Voice avec sa prestation samedi dernier en faisant le choix de reprendre un classique d’Orelsan avec son single “Suicide Social”, le jeune homme avait réussi à convaincre les quatre membres du jury de l’émission mais il a fait face à une polémique suite à la révélation de ses anciens tweets.

Samedi dernier, The Vivi a fait avec succès une reprise d’Orelsan sur le titre “Suicide Social” extrait de l’album le Chant des Sirènes sorti en 2011, Amel Bent, Florent Pagny, Marc Lavoine et Vianney ont tous validé la prestation du candidat, une performance également validée sur Twitter par les internautes qui ont salué cette version du titre du rappeur Caennais par le jeune homme de 21 ans, ce dernier avait d’ailleurs confié avoir déjà repris ce morceau il y a 6 ans sur ses réseaux.

The Vivi a ensuite fait le choix de rejoindre l’équipe de Vianney mais après la diffusion de l’émission des anciens tweets racistes ont refait surface lorsqu’il était âgé de 17 ans. Face à la polémique il s’est rapidement excusé sur son compte Instagram en déclarant, “Depuis ce matin, je vois de vieux tweets qui ressortent que j’avais écrit quand j’avais 17 ans. En relisant ces messages, j’éprouve un sentiment de honte. Ce sont des propos de cours de récré d’un ado inconséquent qui me font froid dans le dos. Je ne pensais pas un mot de ce que j’ai écrit. Je demande pardon à toutes les personnes que j’ai pu offenser avec ces messages honteux.”.

Vincent alias The Vivi a également fermé son compte Twitter mais face à l’ampleur de la polémique, le candidat de l’équipe de Vianney a finalement été exclu du télé-crochet The Voice, la nouvelle est tombée de lundi matin via un communiqué de la production de l’émission ITV Studios France. “Nous avons pris connaissance hier des nombreux messages postés par The Vivi, il y a plusieurs années sur son compte Twitter. Nous avons été extrêmement choqués par ces tweets qui sont à l’opposé des valeurs d’inclusion et de tolérance prônées par The Voice comme en atteste la diversité des talents” explique le communiqué avant de conclure, “Ces messages sont également contraires aux engagements pris par les talents quand ils participent à The Voice. The Vivi a immédiatement présenté des excuses sincères sur son compte Instagram. Mais ces messages restent incompatibles avec nos valeurs et avec sa participation au programme qui s’arrête aujourd’hui”.