Le rappeur The Vivi viré de The Voice, les internautes s’insurgent pour le défendre

Les excuses du rappeur The Vivi n’auront pas suffit, malgré une prestation très réussie samedi dernier lors des auditions à l’aveugle de The Voice saluée par le jury et les téléspectateurs, le jeune homme de 21 ans s’est retrouvé en pleine milieu d’un polémique suite à la révélation de plusieurs anciens tweets et la production a annoncé ce lundi son exclusion du célèbre télé-crochet.

Alors qu’il avait fait une superbe performance avec sa reprise d’un titre d’Orelsan, The Vivi s’est fait virer aujourd’hui par la production de The Voice. Suivi par plus de 170 000 abonnés sur sa chaine Youtube qui totalise 8 millions de vues, le rappeur streamer s’est mis dans une sale affaire pour des tweets publiés en 2017 lorsqu’il avait 17 ans avec des déclarations homophobes et racistes que des internautes ont dénichés avant de les faire ressortir.

Les messages ont rapidement déclenché une tollé sur la toile ce qui a contraint The Vivi de supprimer son profil sur Twitter avant de présenter publiquement des excuses sur son compte Instagram mais cela n’a pas fait changer d’avis ITV Studios France en charge de la production de l’émission de The Voice sur TF1 en France, la société vient d’annoncer la décision radicale de l’exclure, une affaire qui rappelle celle de Mennel en 2018 qui suite à des tweets polémiques avaient également quitter le concours.

Alors que The Vivi a été dans le Top des tendances en France cet après midi, suscitant des milliers de réactions des internautes, des nombreux twittos se sont insurgés du choix de la société de production de The Voice et ont affiché leur soutien au jeune rappeur en dénonçant la différence de traitement comme par exemple avec l’affaire des tweets polémiques aux propos racistes de Bilal Hassani qui a représenté la France à l’Eurovision ou du fait qu’il n’avait que 17 ans et qu’il a fait une mauvaise blague “ultra second dégrée”. Un internaute a également témoigné en expliquant être gay et connaître personnellement The Vivi et qu’il n’est ni raciste, ni homophobe selon lui, le désormais ancien candidat de The Voice ne s’est plus exprimé suite à l’annonce de son exclusion.

