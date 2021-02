JoeyStarr : Gilles Verdez fait des révélations sur le geste choquant du rappeur

Le chroniqueur de TPMP n’a pas voulu en ajouter

L’affaire remonte au mois d’avril 2016, lors de l’émission Touche pas à mon poste Gilles Verdez a été giflé par JoeyStarr en direct, le rappeur français du groupe NTM n’avait pas apprécié la venue surprise avec une pizza du chroniqueur dans les loges en coulisse de Nouvelle Star dont il faisait partie du jury à l’époque pour lui faire une blague et s’en était pris au chroniqueur qui avait même saigné au visage suite à cette courte altercation.

JoeyStarr s’était ensuite expliqué sur son compte Twitter au sujet de son geste, “J’ai été surpris dans ma loge pendant ma préparation à l’émission, ma réaction a été un réflexe à une attitude et des gestes qui m’ont dérangés.” avait-il tenté de justifier avant de s’excuser à demi-mot après la polémique sur son compte Instagram avec le message, “On efface tout. Et on ne recommence surtout pas.”, le tout sous la pression de Cyril Hanouna qui avait déclaré, “J’étais très très choqué par les images. Après, on attendait des excuses de JoeyStarr sur la Nouvelle Star. Aujourd’hui, il a fait des excuses. Moi, j’avais dit que je ne ferais pas l’émission”.

Aucune plainte déposée

Cyril avait également diffusé une vidéo de JoeyStarr s’excusant pour son geste avant de reprendre l’émission alors que Gilles Verdez avait de son côté lancé un tacle au rappeur au mois de janvier 2019 en revenant sur cette affaire « JoeyStarr ! Mais JoeyStarr, c’est tellement pas une star qu’il a fallu qu’il mette Starr dans son nom. JoeyStarr, vous savez quoi ? Ça rime avec tocard ! ».

Plus quatre années après cette confrontation, Gilles Verdez s’est exprimé très sincèrement sur cette affaire lors d’un passage dans une émission radio sur VL.Média animée par Maxime Guény pour revenir sur cet incident qui l’avait touché, mais il a toutefois précisé avoir fait le choix de ne pas déposer une plainte contre JoeyStarr, il en avait discuter avec son avocat avant de mettre fin à cette affaire en expliquant, “On s’est dit qu’il avait déjà des démêlés judiciaires. Et je me suis dit, est-ce qu’on va en ajouter un ? Je ne sais pas si c’était la bonne solution”.