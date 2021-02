Gims et Dadju se lancent dans un incroyable clash d’objets de luxe

Gims et Dadju ont connu tous les deux une réussite phénoménale ces dernières années avec leurs musiques en enchainant les succès et les certifications (Or, Platine, Diamant) avec leurs différents tubes. Les deux frères Djuna ont bâti un véritable empire, en plus de la chanson, ils ont également un certain gout pour le luxe et n’hésite pas à l’afficher fièrement.

En effet en plus de la musique, Dadju et Gims ont une passion commune pour le luxe, les deux chanteurs présentent souvent aux fans leurs dernières acquisitions sur les réseaux allant des voitures, à la location d’un jet privé, des vêtements des plus grandes marques ou encore des différents objets de luxe. Cette semaine ils sont encore allés plus loin et se sont amusés à lancer un clash des objets de valeurs à plusieurs milliers d’euros dans des stories. Des montres, des lunettes de soleil, des chaines en or, des bracelets, des bagues, tout y est passé, “On y va ? On s’clash” commente l’un des deux frères dans une story, “Fallait pas m’énerver” répond l’autre.

Gims avertit ensuite Dadju, “Tu peux encore te rétracter”, mais ils se lancent ensuite dans un duel pour comparer les montres en continuant chacun à jouer la surenchère de celui ayant la plus impressionnante avant que Taylor Chiche ne rejoigne également les deux frères dans ce défi qui a bien diverti les internautes sur Instagram. L’interprète du tube “Reine” poursuit ensuite en affichant toutes ses certifications et tente d’accrocher au mur avec beaucoup de difficulté le trophée de sa récompense pour avoir dépassé le million de ventes avec ses albums alors que Meugui a de son côté dévoilé tout ses disques de diamants et de platines.

Une réussite que les deux artistes ont construit d’eux-mêmes en partant de rien, il y a quelques semaines Dadju avait confié lors d’une interview accordée à Paris Match avoir vécu des moments compliqués dans sa jeunesse. Il s’était retrouvé sans domicile fixe pendant une année et demi mais heureusement Gims lui est venu en aide même si les deux frères n’ont pas la même mère et que à cette époque ils n’étaient aussi proches qu’aujourd’hui car ils n’ont pas grandi ensemble dans leur enfance.