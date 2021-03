Gims quintuple milliardaire grâce à Youtube

Gims est le 1er artiste urbain francophone avec 5 milliards de vues sur YouTube

Le leader du groupe de rap français le plus populaire des dix dernières années, la Sexion D’Assaut vient encore de rentrer un peu plus dans l’histoire de la musique avec un énième record qui montre à quel point il a franchi un cap dans sa notoriété et son succès auprès du public que ce soit avec des singles plus chantés ou des titres plus Rap comme sur son précédent album solo Le Fléau de quoi atteindre un nouveau pallier sur YouTube.

Meugui pulvetise les records

Effectivement celui qui est à la fois un rappeur et un chanteur n’a connu que des succès en solo, il a explosé les ventes avec sur ses 4 albums plus d’un million de ventes avec les 2 premiers projets, un 3ème proche du double disque de diamant et 4ème déjà disque de platine en moins de 3 mois d’exploitation.

Des chiffres impressionnants depuis le début de sa carrière en solo commencé il y a 7 ans mais en plus des ventes, Gims cartonne également sur Youtube. Meugui à clippé des nombreux singles notamment ses plus gros tubes, sur la plateforme vidéo sa chaine s’approche des 10 millions d’abonnés et avec ses clips qui lui ont permis de conquérir le monde entier il est désormais le premier artiste urbain francophone à franchir le cap des 5 milliards de vues sur YouTube.

Ce succès s’est construit grâce à plusieurs clips aux succès incroyables, une quinzaine d’entre eux ont dépassé les 100 millions de vues sur YouTube alors le plus gros carton visuel reste le hit du clip de “Bella” avec ses 500 millions de vues ce qui fait du rappeur de la Sexion D’Assaut désormais devenu l’un des artistes francophones le plus populaire au monde en attendant son retour sur scène avec son groupe.