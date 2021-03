Lacrim menacé physiquement par le rappeur Awaj, très énervé !

Au mois de novembre dernier juste après avoir dévoilé le quatrième volet de sa mixtape RIPRO, Lacrim avait été pris à partie sur les réseaux sociaux par le rappeur Awaj, très énervé ce dernier l’avait défié pour régler leur embrouille en tête à tête avant que les esprits entre eux ne s’apaisent finalement, le dossier semblait clos.

Restant éloigné des clashs dans le rap game et des polémiques, Lacrim s’était déjà embrouillé avec Sofiane mais avait rapidement mis fin à cette affaire mais celle avec Awaj ne semble pas être terminé et ce dernier ne souhaite pas vouloir le lâcher. En effet en fin d’année dernière, le jeune artiste de Vitry avait eu un échange virulent avec Karim Zenoud de son vrai nom sur les réseaux, “Je vais m’adresser à toi Lacrim. Ecoute bien ce que je vais te dire, ça fait deux fois que tu me mets dans tes story. La première fois tu m’as dis que tu allais me casser la bouche devant tes deux millions d’abonnés. Mais d’abord, je fais un résumé de l’histoire. J’étais sur mon profil d’actualité sur Instagram, et un média de Rap Français a demandé ce qu’on avait pensé du projet R.I.P.R.O 4” avait tout d’abord expliqué très énervé avant de poursuivre “Moi, en toute humilité, avec respect et sans insultes, j’ai dis que c’était ton projet R.I.P.R.O le plus faible. De là, je commence à recevoir des messages privés de la part de ton community manager. Il m’a insulté de fils de p*te. Je suis algérien comme toi, tu sais que chez nous on insulte pas les mamans”.

“Maintenant j’ai envie que toi, tu viennes me casser la bouche. S’il te plait, les gens ont en marre des blablas, des octogones qui n’existent pas. Vient on se voit, on va voir si tu vas me casser la bouche. Un tête à tête ça ne refuse pas gros. (…) Tu peux même venir avec 50 personnes, je vais venir tout seul, tu vas voir ce que je vais te faire. Je viens où tu veux.” avait-il ensuite conclu à l’époque mais depuis le dossier était visiblement clos entre les deux rappeurs français sauf que Awaj vient une nouvelle fois d’interpeller Lacrim sur Instagram en affichant une conversation privée entre eux.

En début de semaine Awaj a partagé les captures d’écrans d’un échange avec Lacrim dans lequel il lui demande de s’expliquer, “Lacrim je l’attends de pied ferme, pousse la fonte fais ce que t’as à faire quand je vais te tomber dessus, je vais te terrasser, t’as ma parole parce que tu n’en as pas toi” a-t-il ajouté en légende, très remonté contre Lacrim qui n’a pas réagi mais l’artiste de Vitry a ensuite supprimé la publication sur Instagram, il semble donc avoir obtenu gain de cause pour résoudre ce différend et mettre fin à cette histoire.