Gims a généré 15 millions d’euros rien qu’avec Ceinture noire

15 Millions d’euros de chiffres d’affaires

Le 23 mars 2018, Gims a présenté au public son troisième album en solo avec “Ceinture noire” paru sur les labels TF1 Musique et Play Two après avoir quitté son ancien label le Wati B suite à un conflit avec le créateur du label Dawala, réédité à deux reprises le projet a été un véritable succès auprès du public et vient de franchir un nouveau cap impressionnant au niveau des ventes.

Sur son compte Twitter, Gims vient d’annoncer en vidéo que “Ceinture Noire” est certifié double disque de diamant pour plus de un million de ventes, l’album cumule également plus d’un milliard de vues sur Youtube, plus d’un milliard de streams au total avec 7 singles d’or, 3 singles de platine, 3 singles de diamant cet opus a généré 15 millions d’euros de chiffres d’affaires ainsi qu’une audience totale radio de plus de 6 milliards avec plus de 335 000 diffusions radio sur l’intégralité de l’album.

Cet album de Gims a été réédité dans une version intégrale paru le 24 août 2018 avec deux disques de 31 morceaux dont les tubes “La Même”, “Loup-Garou”, “Mi Gna” ou encore “Corazón”, puis avec la réédition “Transcendance” sortie au mois d’avril 2019 et enfin une dernière réédition nommée “Décennie” comportant 4 inédits parue au mois de décembre 2019. “Je tiens tout d’abord à remercier mon public, encore une fois j’ai une immense dette envers vous. Je remercie mon équipe #IndifferenceProd @SaidBoussif, mes partenaires ainsi que ma femme Demdem, vous connaissez mon histoire, je ne vais pas me répéter, j’étais pas sensé être là.” a commenté Meugui sur le réseau social pour remercier ses fans ou encore sa femme à cette occasion ainsi son équipe de production et son fondateur, Said Boussif. “Parce que rien n’arrive sans rien, n’abandonnez jamais vos rêves, soyez focus, n’ayez crainte de l’impasse et donnez-vous les moyens. 1 MILLION de mercis ne suffiront pas à dire ce que je ressens, alors travail et passion l’emporteront. Qu’elle est béton mon équipe” a répondu ce dernier sur Twitter. “Je pars de zéro, croyez en vous, entourez vous de gens qui vous inspirent, qui vous motivent. Relativisez, restez positif, merci infiniment” ajouté le rappeur de la Sexion D’Assaut qui obtient ainsi son troisième double disque de diamant après “Subliminal” et “Mon cœur avait raison”.