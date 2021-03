Booba clashé par l’acteur de Validé, Adel Benchrif ! B2O répond violement

Après avoir dévoilé il y a dix jours son ultime album solo Ultra, Booba a repris ses anciennes habitues et vient de s’embrouiller avec Adel Benchrif, acteur dans “Validé” réalisée par Franck Gastambide diffusée sur Canal Plus, au mois de mai dernièrement B2O avait sévèrement critiqué la série dans donnant son avis sur son compte Instagram encore actif à l’époque.

Booba avait tout d’abord fait un commentaire très critique sur “Validé” avant de s’en prendre à Franck Gastambide en publiant notamment, “Sans manquer de respect à tous ceux qui ont participé à cette série, on risque pas de m’y voir. C’est encore une fois de la récup de bobo en manque de sensations fortes! On leur a déjà refusé le droit d’utiliser notre hit ‘Validé’ Par contre Kaaris ouais j’le vois bien dans un p’tit rôle de balance sodomite non binaire sataniste qui se lance dans le rap à 32 ans mais a peur d’affronter la réalité de la street car son casier est vierge et qu’il travail à Foot Locker” avait-il déclaré il y a un peu moins d’un an. Récemment lors d’une interview pour la promotion de son nouvel opus, le DUC a confié qu’il prépare une série de quatre saisons en tant que producteur et également dans un petit rôle d’acteur, une déclaration qui n’est pas passé inaperçue et a fait réagir Adel Bencherif, l’interprète du rôle de Mounir dans “Validé”.

“Mort de rire. De 1, y a pas de petits rôles, et de 2 si tu veux un conseil de pro sois sincère la caméra ne ment pas. Si t’es bon, j’appellerai ça la chance du débutant“ a déclaré l’acteur dans une story de son compte Instagram, pas vraiment convaincu par le choix de Booba, “Bon je ne regarderai pas parce que je sais“, a-t-il ajouté alors que le réalisateur Franck Gastambide avait souhaité que Kopp participe à la série “Validé” mais ce dernier avait refusé l’invitation avant de le critiquer sur les réseaux.

Des propos auxquels Booba a rapidement répondu via le compte Instagram de la marque La Piraterie, “Si j’etais toi je resterais bien gentiment à ma place“ a-t-il lâché tout en mentionnant l’acteur avant de diffuser un extrait d’une conversation en privée avec Adel Benchrif ou il déclare, “J’parle de réalisation, de cinéma, de télé tu vois, dans le rap il est fort Booba, mais viens pas jouer dans mon game baby” avant d’inviter le rappeur français de venir à Grenoble pour régler cette embrouille. “La preuve en image et audio qu’on ne démarre jamais les clashs mais malheureusement les haineux sont partout et très nombreux. On le connait même pas ce type. Passe à Grenoble il a dit” a réagi B2O.