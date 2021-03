Vald débarque en tant que co-coach dans The Voice

Les candidats ne devront pas oublier de lui dire bonjour

Au fin d’année dernière, Vald avait fait l’actualité en sortant deux projets, la compilation Echelon Volume 1 le 27 novembre 2020 pour présenter au public les artistes de son label avec notamment les singles “Gotaga” et “C’est pas nous les méchants” puis l’album en commun avec Heuss l’Enfoiré intitulé “Horizon Vertical” le 18 décembre 2020 avec les titres “Guccissima” et “Matrixé” mais également avec l’annonce de sa participation à The Voice.

Vald dans The Voice ce samedi en tant que “co-coach” de Marc Lavoine

Il y a quelques semaines la diffusion de la dixième saison du télé-crochet “The Voice : La Plus Belle Voix” a débuté sur TF1 avec les quatre membres du jury pour cette nouvelle saison Marc Lavoine, Amel Bent, Florent Pagny et Vianney, pour la première fois de sa carrière le rappeur français originaire d’Aulnay-sous-Bois sera aussi présent sur le plateau télévisé de l’émission à partir de ce samedi.

Après s’être fait une place de marque dans le paysage du rap français avec le succès de ses projets notamment son troisième album studio “Ce monde est cruel” en 2019 certifié double disque de platine et le single “Désaccordé” en 2018, Vald va sans doute pouvoir toucher un public plus large en s’offrant une exposition inattendue devant des millions de téléspectateurs. Le rappeur va essayer ce samedi 27 mars avec Benjamin Biolay de seconder Marc Lavoine dans The Voice pour préparer les candidats en prenant le rôle de co-coach dans la seconde partie de l’émission, les battles. Les autres invités sont Patrick Fiori et Calogero pour seconder Florent Pagny, Slimane, Vitaa et Zaho pour assister Amel Bent, Patrick Bruel et Véronique Sanson pour aider Vianney.