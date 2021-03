Gims fait une prédiction incroyable sur les ventes de SCH et taille Booba

Le succès de SCH ne laisse décidément personne indifférent, il a pu compter sur le soutien de Médine, Niro et Jul à l’occasion de la sortie de son nouvel album la semaine dernière mais a également fait réagir Booba pour avoir battu son récent record, Gims vient à son tour de commenter les ventes “JVLIVS II” en faisant une prédiction très flatteuse pour le Marseillais avec un petit tacle au passage à B2O.

Très attendu par le public SCH a comblé l’énorme engouement des auditeurs avec son album disponible depuis vendredi, le second volet de JVLIVS a fait un démarrage remarqué, record de l’année en 24 heures sur les plateformes de stremaing, suivi du record 2021 pour les trois premiers jours d’exploitation avec des chiffres colossaux, il a même été le deuxième artiste le plus écouté sur Spotify Monde le jour de la sortie de son opus. Les ventes en première semaine s’annoncent donc monstrueuses mais il faudra encore patienter jusqu’à ce vendredi pour connaître son score sur 7 jours, sur les réseaux sociaux les internautes s’amusent a tenté d’estimer ce chiffre des ventes, Gims s’est également prêté à ce jeu sur son compte Instagram.

En effet, Meugui qui a vendu plus de 3 millions d’albums dans sa carrière en solo vient de poster une story une image en mentionnant le S avec les détails des ventes sur la moitié de la semaine de son album qui a déjà cumulé près de 36 427 ventes avec JVLIVS 2 tout en annonçant sa prédiction, “J’annonce 71k ! Et vous ?“ a-t-il ajouté en légende, soit le double des ventes déjà réalisées en 3 jours et qui serait encore un nouveau record dans sa carrière pour SCH pour cela il devra maintenir le rythme cette semaine de son démarrage. Un message qui fait également référence à la fameuse prédiction de Booba avant la sortie d’Ultra sur les réseaux se fixant un objectif très haut de 80 000 ventes en première semaine le tout sans les ventes du format physique mais finalement le projet s’est vendu à un peu plus de 30 000 copies en 7 jours, loin de cette estimation.

Ce mardi les titres extraits de JVLIVS 2 se placent toujours dans les premières places du classement des morceaux les plus écoutés actuellement en France, les 16 premiers places sont occupés par 15 singles de SCH, seul Tayc avec le single “Le temps” interfère dans sa suprématie en prenant la 10ème place. Les singles “Mannschaft” avec Freeze Corleone (1er), “Crack” (2ème), “Mode Akimbo” avec Jul (3ème) sont ceux ayant le plus de succès affichant tous toujours plus de 400 000 streams par jour.