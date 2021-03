Lil Nas X choque avec son lap-dance sur Satan qui fait polémique

Le nouveau clip de Lil Nas X présenté ce vendredi intitulé “Montero (Call Me By Your Name)” fait beaucoup réagir sur les réseaux notamment pour une séquence provocatrice à la fin de la vidéo dans laquelle on peut apercevoir ce dernier réaliser un lap-dance sur Satan, l’artiste est-il allé trop loin, la question fait débat.

Un peu moins de deux années après la sortie de l’énorme tube “Old Town Road” dont le clip avec Billy Ray Cyrus cumule plus de 570 millions de vues sur Youtube, Lil Nas X a marqué son retour avec un nouveau single en attendant de sortir son premier album studio de sa carrière suite à une petite période de pause musicale de quelques mois depuis la parution de “Holiday” fin 2020, l’artiste vient de faire beaucoup de bruit en raison de son dernier clip dont la mise en scène est assez déroutante.

Il y a quelques semaines, au début du mois de février dernier, le rappeur originaire de l’Etat de Georgie avait déjà fait parler de lui sur Twitter en répondant au tweet d’un internaute français sur son style vestimentaire en le comparant à celui de Tupac pour faire un parallèle entre ce dernier et Lil Nas X sur l’évolution du Hip Hop avec le commentaire, “Voilà pourquoi j’ai arrêté d’écouté le rap us”. “Le mec a complètement arrêté d’écouter un genre musical parce que j’ai porté du rose” avait ensuite répondu du tac au tac l’artiste américain qui n’avait pas vraiment apprécié cette comparaison avant de s’afficher sur les réseaux avec une fausse poitrine pour s’en amuser, il vient encore d’agiter la toile ce vendredi.

En effet pour ce retour Lil Nas X a décidé d’accompagner la sortie de son dernier titre avec un clip co-réalisé par le rappeur et une réalisatrice ukrainienne du nom de Tanu Muino mise en ligne sur Youtube ayant atteint plus de 4,5 millions de vues en moins de 24 heures. Dans la vidéo il se met en scène dans une histoire d’amour en compagnie d’un autre homme mais c’est la fin du clip qui a créé le choc auprès des internautes. Celui qui avait battu le record de longévité à la première place du classement des ventes de disques aux Etats-Unis apparaît en train de faire une danse suggestive à une représentation du diable avant de prendre la forme d’un démon de quoi créer un énorme buzz et la polémique.