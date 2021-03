Vald a cassé Internet avec son apparition dans The Voice

Le rappeur d’Aulnay a bien amusé le public

A l’occasion de la nouvelle saison de The Voice, Vald a fait son apparition dans l’émission pour venir aider Marc Lavoine en prenant la fonction de coach assistant afin de conseiller les candidats pour l’épreuve des Battles, son premier passage samedi dernier a fait le bonheur des internautes.

Vald le roi du troll

Sullyvan avait surpris tout le monde au mois de décembre dernier avec l’annonce de sa participation à The Voice, ce 27 mars, TF1 a enfin diffusé la première séquence très attendue par les fans de rap français avec la présence du rappeur mais qui ont été déçus par la durée de sa très courte scène mais il reviendra samedi prochain pour un passage plus longue afin de guider les candidats dans l’interprétation de son morceau “Deviens génial” extrait de l’album XEU sorti en 2018.

Habitué à faire dans le second degré pour faire de l’humour, Vald été fidèle à sa réputation et a bien fait rire les twittos avec son intervention s’affichant portant des lunettes de soleil noires après l’interprétation de Luciano Cadô et Jim Bauer du titre Angie des Rolling Stones, “Waw, moi je maîtrise pas du tout ma voix comme vous le faites. Vous avez une voix d’ange, bravo ! Vous êtes forts les mecs, le stade de France vous attend” a-t-il commenté ce qui a déclenché des nombreuses réactions sur le célèbre réseau social de l’oiseau bleu comme vous pouvez le découvrir ci dessous.