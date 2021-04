Lacrim et Sofiane ont frôlé la mort

“J’ai vu la Mort”

En début d’année dernière une embrouille avait éclaté entre Lacrim et Sofiane suite à la diffusion sur les réseaux d’un fichier d’une conversation téléphonique privée de Fianso dans laquelle il déclaré “Lacrim c’est son petit, c’est le petit à Booba”, ce qui avait semé la zizanie entre les deux rappeurs français pourtant amis dans la vie avant de finalement se réconcilier peu de temps après.

Invité dans son émission par le Youtubeur, GMK suivi par plus d’un million d’abonnés sur la plateforme d’hébergement de vidéos, Lacrim a confié une étonnante anecdote vécu Sofiane dans laquelle il ont eu très peur. Lors de cet entretien les deux hommes se sont exprimés sur la passion commune des belles voitures dans une magnifique Lamborghini Urus, le Youtubeur étant spécialisé dans l’automobile en a profité pour questionner le rappeur français sur son rapport avec les véhicules et ses aventures avec des voitures.

A cette occasion, Lacrim s’est en effet confié sur un accident survenu il y a un peu plus de 10 ans l’ayant marqué à vie et qui a failli lui coûter la vie ainsi qu’a son ami Fianso. En effet en 2010, aux côtés de son compère Sofiane, les deux rappeurs français ont roulé sur une autoroute à une vitesse excessive de 130 km/h par temps de pluis alors que la chaussée était trempée, la voiture, une Fiat Punta a dérapé devenant totalement incontrôlable. Le véhicule a ensuite tourné en rond avant d’être arrêté par la barrière de sécurité qui s’est ouverte mais a tout de même empêché de faire une impressionnante chute de plusieurs mètres d’un pont.

“J’ai vu la mort. Je l’ai regardé et je lui ai dit, on est morts” a-t-il ajouté sur cet incident lui ayant fait une énorme frayeur, “T’es un fou, tu as vu la mort et tu l’as dit“ avait commenté Fianso à l’époque mais heureusement pour eux sans gravité, ils n’ont pas été blessés mais la Fiat a été détruire par la collision.