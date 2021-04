Kaaris adresse un message fort à SCH

Le 26 mars dernier, Kaaris a présenté son nouveau projet avec “Château Noir” qui est la réédition de son dernier album en date “2.7.0”, une semaine auparavant SCH a de son côté également sorti son nouvel opus nommé JVLIVS II avec un succès commercial phénoménal certifié disque d’or en seulement 4 jours, le rappeur de Sevran s’est exprimé sur ce succès du S.

Pour cette nouvelle version de “2.7.0”, Riska a décidé d’ajouter 11 morceaux inédits sans aucun featuring et de marquer le coup en travaillant à nouveau avec les producteurs Therapy comme sur l’album Or Noir en 2013, ce qui lui a d’ailleurs valu des attaques de Booba sur les réseaux notamment concernant les premières chiffres des ventes mais l’artiste Sevranais n’a pas réagi aux différentes provocations en poursuivant la promotion de son projet comme dans une récente interview pour 20 Minutes faisant l’éloge de SCH.

Lors de cet entretien Kaaris s’est exprimé sur l’évolution du rap français ces dernières années ainsi que sur la scène actuelle tout donnant son avis sur SCH, “Il y a des bons trucs, il y a des très bons rappeurs tu ne peux pas le nier. Là il y a l’album de SCH qui est sorti et c’est incroyable, c’est un ami, c’est quelqu’un que j’aime bien.” a-t-il confié au sujet du rappeur Marseillais avant de poursuivre en citant aussi Ninho, “Après, citer plein de rappeurs je ne sais pas trop faire… J’écoute, j’entends, il y a Ninho qui est un très très bon rappeur. Il y a une belle scène. Ils ne peuvent pas vraiment se mettre en avant parce qu’on est dans une période bizarre où la culture est muselée un peu… Mais il n’y a pas que la culture, il y a plein d’autres cœurs de métiers qui en souffrent.”.

En 2019 pour son album “Or Noir 3“, le Dozo avait d’ailleurs invité l’artiste Marseillais sur le projet pour poser ensemble avec le single “Cigarette”, Kaaris a ensuite également expliqué pourquoi il a fait le choix de n’inviter aucun artiste sur cette réédition, “J’ai fait beaucoup de feats sur 2.7.0, puis avec les 2 morceaux que j’ai balancés après avec Gazo et Freeze Corleone. Sur celui-ci on s’est assis avec Therapy et on l’a fait tout seul. C’était une envie. Après ça ne veut pas dire que je ne referais pas de feats, mais sur ce projet-là je voulais être seul.” a-t-il expliqué.