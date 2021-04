Hatik et Amel Bent, c’est chaud !

Le duo plus proche que jamais !

Alors qu’ils font un carton avec leur duo sur le single “1,2,3”, Hatik et Amel Bent ont interprété le morceau samedi dernier dans l’émission The Voice sur TF1 pour une performance qui a suscité des nombreuses réactions des téléspectateurs interpelés par le fait que les deux artistes sont apparus très proches lors de cette prestation sur scène.

Quelques mois avant la parution de cette collaboration inédite, la chanteuse française avait dévoilé sa version en live dans l’émission C à Vous avec une vidéo postée sur sa chaîne YouTube avant de présenter le morceau en live sur la radio Skyrock lors de la quatrième soirée de l’émission Planète Rap pour la promotion du premier album Vague à l’âme du rappeur français puis de dévoiler officiellement le titre de leur featuring produit par Renaud Rebillaud sur toutes les plateforme de streaming qui tourne désormais en rotation sur des nombreuses radios.

Le 3 avril dernier, les deux chanteurs se sont produits sur la scène de The Voice, la révélation de l’année en 2006 aux Victoires de la musique présente dans l’émission en tant que membre du jury avait décidé d’inviter l’interprète du rôle d’Apash dans la série Validé pour chanter leur tube “1,2,3” sorti au mois de décembre dernier et dont le clip cumule près 30 millions de vues sur Youtube. Dans ce single le duo parle d’une relation entre un homme et une femme en pleine crise qui tentent de sauver leur couple.

Lors de cette interprétation dans The Voice, les deux artistes ont affiché une certaine complicité, un rapprochement entre eux qui a fait réagir les internautes sur les réseaux, “J’ai pensé la même chose”, “J’en ai vu des lives d’eux, c’etait déjà visible dans les vidéos mais ce soir c’était un niveau au-dessus. Franchement c’était trop.”, “Wow, chaleur sur le plateau entre Amel Bent et Hatik”, “Amel Bent et Hatik dans The Voice, on dirait qu’ils s’aiment”, “Il y a que moi qui trouve cette proximité gênante entre Hatik et Amel Bent ? Je crois qu’on a compris qu’il y a une tension sexuelle entre les deux. La complicité a des limites.” peut-on notamment lire dans les commentaires sur Twitter, une performance que vous pouvez découvrir en vidéo ci dessous.