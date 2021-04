Jul : Bande Organisée 2 se précise avec des nouvelles têtes d’affiche

Le prochain tube de l’été

Certifié single d’or en seulement 14 jours et diamant en 38 jours, le titre « Bande Organisée » de Jul, SCH, Kofs, Naps, Soso Maness, Elams, Solda & Houari extrait de la compilation “13’Organisé” a véritablement été le tube de l’année passée et battu des nombreux records d’écoutes mais les fans attendent un second volet dont Kofs et Naps viennent de livrer quelques confidences.

Le concept du projet “13’Organisé” de Jul était de réunir la plupart des rappeurs marseillais du moment sur le même album, un défi réussit par l’OVNI du rap français au niveau des critiques ainsi qu’au niveau des ventes à tel point que la possibilité d’une suite suscite déjà un énorme engouement auprès des auditeurs et cela semble déjà se préciser comme viennent de le révéler les deux rappeurs Marseillais lors d’une récente interview.

Lors de la sortie du dernier album SCH, ce dernier et Jul avaient évoqué l’éventualité de la sortie du volume 2 de 13’Organisé, Naps et Kofs viennent de confirmer cette hypothèse et ont confié qu’une surprises va sortir prochainement. C’est dans l’émission “Dans la gova” du média Booska-p que les deux compères avec Alonzo ont donné quelques informations sur cette information, le rappeur des Psy 4 De La Rime souhaite participer au deuxième volet de “Bande organisé”, “Moi, je n’ai pas d’info, ils savent très très bien que je suis leur soldat” a-t-il déclaré.

“Lui aussi veut être sur le 2” a ensuite ajouté Kofs alors qu’il avait déjà commenté précédemment, “Si en tout cas c’est vrai, j’aimerais bien être sur le 2.” avant que Naps ne fasse monter la pression en annonçant, “Ne vous inquiétez pas, il y a une surprise qui arrive. Après, c’est le J qui va l’annoncer“, de quoi augmenter encore l’impatience des fans Marseillais pour ce qui s’annonce comme un nouveau tube.