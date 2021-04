Métier de rêve : un salaire de 35 000 euros pour fumer de la weed

En France la consommation de cannabis n’est toujours pas autorisée et le gouvernement ne semble pas être pour le moment en faveur d’une possible légalisation mais aux États-Unis dans plusieurs États du pays cale est devenue légale depuis ces dernières années et c’est même aujourd’hui un véritable business très lucratif, une entreprise spécialisée dans la vente de vapoteuses vient de proposer un job qui risque d’en faire rêver plus d’un et de plus bien payé.

Lors d’un entretien il y a quelques années Snoop Dogg avait confié qu’il s’était offert les services d’un rouleur de joints professionnel gracieusement payé la montant de 50 000 dollars par an, de quoi faire des envieux avec un tel salaire. La société vaped.com, une boutique en ligne spécialisée dans la vente de vaporisateurs à la marijuana propose un salaire un peu inférieur mais très intéressant de 42 000 dollars par an pour un emploi de testeur des produits de la marque comme vient de le rapporter le magazine d’actualité généraliste américain Newsweek.

En effet le média américain vient de révéler que le site Vaped propose cet emploi de testeur avec un salaire annuel de 35 000 euros et des nombreux avantages comme la possibilité d’avoir une enveloppe de 250 dollars chaque mois pour s’acheter légalement du cannabis et de recevoir gratuitement plusieurs vaporisateurs afin de les tester pour établir un retour sur la fonctionnalité de l’article. A noter que l’offre est bien évidemment réservée aux personnes résidants dans les États du pays ayant légalisés la consommation de marijuana récréatif mais il est toutefois possible d’être embauché pour réaliser des tests sur les mêmes produits avec d’autres substances comme par exemple le CBD.