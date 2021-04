Akhenaton balance les rappeurs l’ayant le plus estomaqué : “deux monstres”

Légende du rap français, Akhenaton poursuit la promotion de nouveau morceau “La Faim De Leur Monde” et de son livre de 80 pages du même nom publié chez Iconpop disponible depuis le début du mois d’avril en faisant le tour des médias, le rappeur Marseillais du groupe IAM vient de révéler les noms des deux rappeurs français l’ayant marqué dans sa longue carrière débutée à la fin des années 80.

Après le clip historique du titre “La fin de leur monde” paru en 2006 qui marqué les esprits des fans de rap français l’époque, AKH est récemment revenu avec un titre très engagé dans la continuité de ce classique avec “La Faim De Leur Monde” pour faire le constat de notre société actuelle dont la situation n’a pas évolué favorablement en 15 ans, l’occasion pour l’artiste de s’exprimer sur ce sujet dans l’émission Clique de Mouloud Achour ainsi que de la nouvelle scène marseillaise ou encore de la naissance du rap en France.

Lors de cet entretien au Musée du Louvre celui qui est dans la musique depuis plus de 30 années a collaboré avec des nombreux rappeurs français tout au long de sa carrière mais a été marqué par deux d’entre eux. Le Rat Luciano de la Fonky Family et le second moins connu, Veust Lyricist avec qui il a travaillé à plusieurs reprises comme récemment sur le projet de Just Music Beats l’année dernière. “J’ai rencontré 2 monstres” a expliqué Akhenaton citant le nom des deux rappeurs avant de poursuivre, “Le Rat Luciano est sûrement la personne qui m’a le plus impressionné dans le rap français” a-t-il confié concernant l’artiste de la FF avant de préciser, “Ils ont ce talent-là , le talent des mots, de dire peu de mots, de faire voir les images. On sent les odeurs, c’est très cinématographique comme rap. C’est vraiment les deux personnes qui m’ont le plus estomaqué dans le rap français”.