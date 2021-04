Moha La Squale se défend de n’avoir jamais levé la main sur une femme

Je n’ai jamais au grand JAMAIS levée la main sur une femme

Accusé de violences, de séquestrations et d’agressions sexuelles par des jeunes femmes au mois de septembre dernier, Moha La Squale poursuivi en justice pour cette affaire, il vient de sortir du silence avec la mise en ligne d’une vidéo pour donner sa version des faits et s’expliquer sur les lourdes accusation à son encontre.

Ce mardi après midi, Moha s’est exprimé sur les réseaux pour annoncer la mise en ligne d’une vidéo afin de révéler sa vérité sur cette polémique en ciblant l’une de ses accusatrices avant de poster dans la soirée la séquence entière sur son compte Instagram mais la vidéo a été censurée par le réseau social qui a supprimé la publication. “La miff Instagram vient de supprimer ma publication parce qu’on voit sûrement le visage de la personne. Y’a R On et ensemble.” a-t-il ensuite expliqué dans une story en ajoutant “À bientôt, la prochaine fois je ferais plus attention à mais publication. Le plus important c’est la vérité qui a était rétablie.”.

On m’a humilié publiquement devant ma famille et vous

Le rappeur français s’est ensuite expliqué sur son compte Twitter pour dénoncer le contexte de cette accusation de son ancienne compagne en affirmant n’avoir jamais frappé une femme et pour dénoncer le calvaire qu’il aurait subi, “Déjà merci pour tout votre soutien la famille. Voilà la réalité des choses, heureusement que cette fois là l’embrouille était filmée. Le calvaire qu’on m’a fait subir. On m’a humilié publiquement devant ma famille et vous.” déclare-t-il dans un premier tweet avant d’affirmer qu’il s’agit d’un complot de son ex dans le but de lui nuire.

“On s’est acharné sur nous durant des mois, des mois de patience où ils n’ont eu de cesse à mentir à mon sujet. Je n’ai jamais au grand JAMAIS levée la main sur une femme. Ce complot a était perpétué pour me nuire.” poursuit ensuite Moha La Squale sur le réseau social avant de conclure en postant la vidéo supprimée d’Instagram d’une dispute avec son ancienne petite amie avec des séquences du témoignage de cette dernière dans une interview pour Konbini. “Cette personne est sociopathe et psychologiquement hystérique. C’est une infime partie de ses mensonges et de ce que j’ai pu vivre. À chacune son tour, tout dépendra de l’évolution des choses. Bisous la miff à très bientôt” précise-t-il.

L’artiste devra désormais prouver son innocent lors de son passage au tribunal dont son avocate s’était récemment montrée assez pessimiste face aux accusations.

Déjà merci pour tout votre soutien la famille.

Voilà la réalité des choses, heureusement que cette fois là l’embrouille était filmée.

Le calvaire qu’on m’a fait subir. On m’a humilié publiquement devant ma famille et vous. 1/3 — Moha La Squale (@LaSqualee) April 27, 2021

On s'est acharné sur nous durant des mois, des mois de patience où ils n'ont eu de cesse à mentir à mon sujet. Je n’ai jamais au grand JAMAIS levée la main sur une femme. Ce complot a était perpétué pour me nuire. 2/3 — Moha La Squale (@LaSqualee) April 27, 2021