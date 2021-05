Booba dénonce Kaaris signalé pour avoir fait la publicité d’arnaques

Booba balance sur les placements de produits de Kaaris

Sur Instagram Kaaris est suivi par plus de 3,2 millions d’internautes, une popularité sur le réseau social qui lui permet de générer facilement quelques revenus complémentaires en faisant notamment des placements de produits ou des promotions pour des plateformes de trading et pour des conseils sur les paris sportifs en ligne mais les publicités faites par le Dozo ne sont pas vraiment appréciées de son rival Booba.

Des nombreux influenceurs et artistes profitent de la notoriété auprès du public pour vanter les mérites des différentes marques, produits ou des services mais parfois cela peut créer quelques polémiques. Il y a quelques mois Lacrim en avait fait les frais suite à des accusations d’arnaquer les gens avec sa promotion pour une plateforme de trading mais le rappeur français s’était finalement expliqué pour faire taire ses détracteurs et rétablir la vérité, cette fois-ci Kaaris se retrouve également au milieu d’un signalement pour une arnaque.

En effet le compte Instagram “Stop Arnaque” recherche et signale les arnaques se trouvant sur le réseau social afin de pouvoir faire le tri des fausses informations tout en proposant même un soutien juridique et administratif ou des témoignages via un forum en ligne. Le profil de Riska vient justement d’être signalé pour une vidéo de ce type ce qui n’a pas échappé à Booba, il a partagé l’information dans une story du signalement de “Stop Arnaque” avec le message “De pire en pire”. Le DUC a félicité cette dénonciation en ajoutant le message, “Merci de nous débarrasser de ces rappeurs fauchés qui ne font que mentir dans leurs chansons, et ne survivent que grâce aux arnaques de paris sportifs, trading et autres placements de produits, ça suffit“.

B2O n’aime pas ce genre de pratique qu’il avait déjà décrié à plusieurs reprises et a profité de l’occasion pour adresser un nouveau tacle contre le rappeur Sevranais qui n’a pas répondu comme la plupart du temps aux provocations de son ancien compère.