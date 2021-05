Damso : Toute sa discographie est Double Platine avec les ventes de QALF Infinity

QALF Infinity N°1 du Top Album de la semaine

Alors qu’il vient tout juste d’annoncer ce vendredi la sortie prochaine du clip du morceau “Morose” actuellement en tête du classement des singles les plus écoutés en France dans le Top 50 Spotify, Damso vient d’obtenir un nouveau trophée avec la certification de double disque de platine pour QALF après les publications des ventes de QALF Infinity.

Nouveau succès pour Dems, avec la réédition de QALF paru le jeudi 29 avril, le rappeur Belge prend comme prévu la première place du Top Album de la semaine, le SNEP vient de publier le classement cet après midi, le l’album “JVLIVS 2” de SCH chute à la troisième place du classement alors le rappeur Kaza fait une belle entrée et prend la cinquième place avec son projet Toxic (4 349 équivalent ventes).

QALF dépassé les 200 000 ventes

Lors de la sortie de la sortie de QALF Infinity, Damso avait le choix de présenter son projet un jeudi, il avait réussi a cumulé 11 538 ventes en une seule journée avec les streams ce qui lui avait offert par la même occasion la deuxième place du Top Album la semaine dernière juste derrière SCH, l’album du rappeur Belge s’est finalement écoulé à 27 764 équivalent ventes dont 27 198 en streaming, 297 en physique et 269 en digital. “QALF” est donc certifié double platine avec plus de 203 694 ventes, l’ensemble de la discographie (avec Batterie faible paru en 2016, Ipséité sorti en 2017 et Lithopédion paru en 2018) de Dems est désormais certifié au minimum « Double platine » une performance exceptionnelle.