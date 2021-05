Lacrim : Kore donne les explications de leur clash passé

Au mois de février dernier, Lacrim et Dj Kore ont officialisé leur réconciliation en musique avec un nouveau featuring en commun sur le morceau “Mango” extrait de la bande originale du film “En passant pécho” produite par ce dernier dont le clip cumule plus de 16 millions de visionnages sur Youtube, l’occasion pour eux de mettre fin aux rumeurs d’une embrouille.

Lors d’une récente interview pour le média Booskap afin de promouvoir ce projet, Dj Kore est revenu sur sa carrière, ses projets à venir et sur sa relation avec Lacrim avec qui il a souvent travaillé il y a quelques années pour ses différents projets avant d’avoir une période de froid tout en confiant qu’ils préparent désormais des nouveaux morceaux ensemble, les deux artistes ont d’ailleurs déjà enregistré des titres inédits pour un projet en commun à paraitre prochainement.

Le producteur français s’est confié sur le conflit passé avec le rappeur et les rumeurs à ce sujet sur les raisons de l’embrouille, “En vrai, il y a avait quelques trucs, comme lui tu vois. Mais par rapport à ce que les gens ont pu fantasmer, les embrouilles dans la musique c’est l’oseille par exemple. Il y a jamais eu ça entre nous, jamais eu de trucs bizarres” a-t-il commencé à expliquer avant de renter dans les détails, “Et puis, lui comme moi, on a tenu une ligne de conduite, on n’a jamais tiré sur l’autre, même quand on était en embrouille”.

Kore a révélé que leur réconciliation s’est faite grâce à l’agent de Lacrim, Oumardinho, “Comment on est amené à retravailler ensemble ? Je reçois un texto d’Oumardinho, qui est le manager de Karim” a-t-il déclaré avant de révéler le contenu du message qui disait, “Hey frérot c’est l’heure de la paix” puis de conclure, “En faite, il m’envoie une photo de Karim qui me sourit à moi et je le connais. Et là, je me tape une barre de rire. Là je me dis que j’ai capté le truc, je l’ai pris à la cool”. Le deux artistes ont donc mis fin à cette période de froid pour le plus grand bonheur des fans et dont les prochaines collaborations sont désormais attendues.