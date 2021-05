Lacrim, Maes, Niro, La Fouine et Médine soutiennent le peuple palestinien

Les rappeurs français réagissent aux incidents à Jérusalem

La situation est de plus en plus tendue à Jérusalem suite la mise en place d’un projet ayant pour but de faire expulser des familles palestiniennes du quartier de Cheikh Jarrah, des roquettes ont été envoyées en directement du pays selon Israël dont l’armée a attaqué des Palestiniens faisant des dizaines de morts en prenant la Mosquée Al-Aqsa, la plus grande mosquée de Jérusalem, des événements tragiques qui ont fait réagir des nombreux rappeurs français comme Lacrim, Maes, Niro, La Fouine ou encore Médine.

Après des semaines de tension, la situation a dégénéré le week-end dernier, les images des affrontements à Jérusalem sont terribles, d’après les autorités locales 22 Palestiniens dont 9 enfants sont morts à Gaza suite aux salves de roquettes (plus de 200 tirs) de l’armée israélienne en début de semaine, les combats ont également eu lieu à Jérusalem sur l’esplanade des mosquées entre Palestiniens et policiers israéliens faisant plus de 300 blessés. Sur les réseaux sociaux des nombreuses vidéos des violences à l’encontre du peuple Palestinien ont circulé en provoquant une vague d’indignation.

Les artistes se sont mobilisés sur les réseaux sociaux

Les rappeurs français ont réagi pour dénoncer les actes de violence contre les Palestiniens, Lacrim a relayé plusieurs vidéos des événements sur son compte Instagram dont certaines très choquantes avant de se filmer dans une story pour prendre la parole afin de s’exprimer face aux messages d’insultes qu’il a reçu, le rappeur s’est expliqué sur le fait qu’il ne prend pas position pour un camp ou l’autre mais pour dénoncer la violence des actes en espérant que les esprits se calment en souhaitant la paix.

“Plusieurs enfants morts sous les bombardements aujourd’hui, a chaque ramadan c’est le même scénario, sous le silence complet des médias occidentaux. Je n’espère plus rien d’un monde où la mort de kobe suscite + de réactions que la mort de millions de musulmans.” a tweeté Niro. Mister You, Sofiane, Soolking, Dosseh, Maes ou encore La Fouine ont tous posté des stories sur Instagram pour afficher un soutien au peuple Palestinien sur les réseaux sociaux avec le message “Free Palestine”.