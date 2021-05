Roméo Elvis pris à partie après les explications de l’agression sexuelle

Le rappeur Belge lynché sur les réseaux sociaux

Roméo Elvis a marqué son retour après une période de silence de plusieurs mois suite à l’accusation d’agression sexuelle d’une jeune femme à son encontre qui avait fait polémique, l’artiste Belge vient de dévoiler le clip du single TPA produit par BBL, Todiefor, Vladimir Cauchemar et Vynk.

Des avis mitigés sur les explications

A travers ce morceaux mélodieux, Roméo souhaite mettre l’accent sur la fascination de l’Homme pour la causalité et le déterminisme mais surtout, l’acceptation de l’incapacité à dompter l’imprévu du monde qui nous entoure. Le souhait du réalisateur du clip, M Tikal est donc d’offrir un clip allégorique illustrant ces différents constats sans pour autant sombrer dans le cynisme et la fatalité. L’ironie du destin est illustrée à l’aide de différents scénettes au ton humoristique et à la mise en scène cinématographique, chacune d’elles racontant une situation échappant complètement au contrôle des différents protagonistes.

En marge de la sortie de ce single, Roméo Elvis était l’invité de l’émission Quotidien ce jeudi et s’est exprimé sur l’accusation d’agression sexuelle survenue au mois de septembre dernier pour des faits datés du mois de mai 2019, accusée par une jeune femme, le rappeur avait fait des excuses publiques sur Instagram et regrettant son geste. « Je suis conscient de ce qui s’est passé. J’ai fait une connerie, je suis conscient, j’ai fait du mal à quelqu’un. J’ai tout de suite voulu m’excuser auprès de cette personne. » a expliqué l’artiste lors de ce passage télévisé avant d’ajouter, « J’ai aussi pris le temps de m’excuser publiquement sur les réseaux sociaux. Et voila, point. C’est un truc sur lequel on ne peut pas revenir. Ça se discute pas, j’en suis conscient et j’ai envie que les gens le comprennent ».

Les propos de Roméo Elvis n’ont pas convaincu les internautes, sur Twitter, il a subi des nombreuses des internautes, « 30 secondes sur l’histoire puis balayer ça sous le tapis et parler de son nouvel album, c’est vraiment pas correct pour la victime », « vu que j’ai été grillé je m’excuse pour sauver ma carrière, c’est bon non, ça vous suffit pas ? », « fabuleuse ligne éditoriale qui dézingue un politique présumé innocent et marre avec un agresseur reconnu dans la même émission » peut-on lire dans les réactions mais certains fans du rappeur ont tout de même pris sa défense en mettant en avant le fait qu’il s’est excusé publiquement et auprès de la victime pour ses méfaits.

c'est pas une connerie, c'est une AGRESSION SEXUELLE honey

A G R E S S I O N S E X U E L L E — fleurdumal (@bou_k_final) May 12, 2021

C'est trop compliqué de ne pas faire venir d'agresseurs sexuels à la télévision ?? — Merry ♏︎ • iel/il (@Merry_lePrince) May 12, 2021

je pense plus a la go qui a tout balancé en sur internet alors que l'histoire avait déjà été réglée en privée, bref, la cancel culture, elle voulait juste détruire sa carrière jpp — sensiblemonkey36 (@elkaci_) May 12, 2021

Maladroit Quotidien… très maladroit, surtout après avoir parlé de viol. Ca rit beaucoup sur le plateau, vous semblez hypocrites. Pas très contente, très déçue de l'émission comme beaucoup j'en suis sûre. Dur à regarder. — Mayra Roslyn 🧁 (@StephanieRoslyn) May 12, 2021

"et voilà, point."… revenir 30 secondes sur l'histoire puis balayer ça sous le tapis et parler de son nouvel album. c'est vraiment pas correct pour la victime. — eli⑦ (@sujaeshi) May 12, 2021

En semaine A ça se dit féministe en semaine B ça invite des violeurs et des agresseurs sexuels — ChocolateCake Darmanin Demission (@Chocola57835045) May 12, 2021