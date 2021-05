Quand Jake Paul s’est fait détruire par un athlète de MMA avant d’abandonner

Après fait un énorme buzz avec sa confrontation face à Floyd Mayweather pour la présentation du combat l’opposant à son frère Jake Paul dérobant la casquette du célèbre boxeur américain avant de le narguer ouvertement sur les réseaux sociaux, une ancienne vidéo du Youtubeur a refait sur la toile.

Alors que son frère a révélé cette semaine lors d’une interview qu’ils sont tous les deux décidé d’enrôler un service de sécurité face à la menace de Floyd Mayweather dont ils craignent des représailles en attendant le face à face sur le ring en raison des multiples provocations, Jake Paul s’est fait démonter il y a quelques années dans l’octogone. “Quand vous avez un gars avec la richesse, les revenus, les connexions et le réseau de Floyd et qu’il vous dit : ‘Je vais tuer cet encu*é’ Tuer ! Tu vas tuer mon frère pour un pu*in de chapeau ? On prend cette mer*e au sérieux mec” s’est expliqué cette semaine Logan Paul dans un entretien pour TMZ notamment suite à la mauvaise blague de son frère.

La menace semble donc bien sérieuse pour les deux frères avant que Logan ne monte sur le ring mais Jake faisait moins le fier en 2017 lorsqu’il a fait face au combattant de MMA AJ Agazarm dans l’octogone. Vainqueur de Ben Askren par KO dans un combat de boxe anglais, le Youtubeur américain n’est pas contre pas prêt de remonter dans un octogone après s’être fait battre par le pratiquant de Jiu-Jitsu brésilien américain qui aussi un combattant professionnel des arts martiaux mixtes qui n’est pas très bien terminé pour lui.

En effet en 2017, AJ Agazarm a mis au tapis Jake dans un combat sous forme de sparring, le Youtubeur aura tenu 2 minutes dans ce duel avant d’être battu et avait même supprimé la séquence de son compte sur le site d’hébergement de vidéos mais que des internautes viennent de remettre en ligne.