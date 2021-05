Jul, Gradur, Alonzo, les rappeurs ont rendu hommage à Benzema

Karim Benzema s’est souvent affiché proche de nombreux rappeurs français, le quadruple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid a rencontré par le passé Dosseh, Lacrim, Booba ou encore Alonzo et il interagit fréquemment avec eux sur les réseaux sociaux ou encore en s’affichant en train d’écouter des morceaux de rap lors de ses séances d’entrainement.

Les rappeurs réagissent au retour de Benzema en équipe de France

Cette semaine l’attaquant Madrilène a fait le Une des tous les médias en France en raison de son retour improbable en équipe de France de football pour tenter de remporter le prochaine coup d’Europe des nations. Tout le monde avait perdu espoir de leur revoir un jour revêtir le maillot bleu et l’annonce de son retour en sélection a eu l’effet d’une bombe sur le monde sportif qui a fait plaisir aux rappeurs français. Plusieurs d’entre eux comme Alonzo, Benash, Freeze Corleone, Gradur, Hornet La Frappe, Jul, Lacrim, Zed du groupe 13 Block ont adressé des messages sur Instagram et Facebook pour le féliciter de cette heureuse nouvelle.

Au mois d’octobre 2019, Benzema avait notamment nominé ses amis Booba, Lacrim et Alonzo lorsqu’il avait lancé un challenge footballistique sur Instagram ayant comme objectif toucher la barre transversale le plus de fois possible en 11 secondes et 11 dixièmes en les défiant de réussir cette performance en faisant mieux que lui. L’artiste des Psy 4 De La Rime avait même eu l’honneur d’être invité avec sa famille sur la pelouse du Millenium de Cardiff après la victoire en finale de Ligue des Champions le 3 juin 2017 du Real Madrid face à la Juventus de Turin (4-1) avant de dédier ensuite au joueur un morceau nommé “Dans le jeu” pour le remercier.

Absent de l’équipe de France depuis le 08 octobre 2015, écarté par le sélectionneur Didier Deschamps en raison de problèmes extra sportifs, Karim pourra de nouveau défendre les couleurs des Bleus et a d’ailleurs exprimé sa fierté en remerciant ses proches et son équipe sur les réseaux. Ce retour de KB9 a donc été très largement commenté. “Fier mon frérot” a lâché Alonzo, “Le travail et la persévérance paye toujours, félicitations” a déclaré Benash, “Merci quel leçon de vie, n’abandonnez jamais, c’est réel” a réagi Hornet La Frappe “Content pour toi” a également ajouté Jul.