Niro débute le tournage de sa série inspirée de Snatch, La Mentale et La Cité de Dieu

Niro débutera prochainement le tournage de sa nouvelle série

Il y a un peu plus d’un an Niro s’était confié sur ses prochains projets en préparation pendant un live avec le rappeur des Psy 4 De La Rime, Alonzo et il avait notamment révélé souhaiter réaliser sa toute première série dans laquelle le narrateur de l’histoire sera un calibre 357 Magnum, l’artiste originaire de Blois vient enfin d’annoncer le début du tournage de projet ambitieux.

“Un mélange de Snatch, La Mentale et La Cité de Dieu“ avait expliqué Niro au sujet du concept de cette série dont il venait de terminer l’écriture du troisième épisode au mois de mai 2020 en ajoutant avoir commencé cette du quatrième à l’époque. Le rappeur a désormais bouclé le scénario de ce projet et vient d’annoncer que le tournage va commencer prochainement, il y incarnera le rôle d’un aveugle avec une arme à feu qui aura le rôle du narrateur de quoi susciter l’intrigue des spectateurs. “La suite c’est : – Sortie du projet « Sale Môme – Édition Finale » – Début du tournage de la série – Re-programmation de la tournée Et pleins d’autres surprises. Mettez en commentaire vos 3 titres préférés de « Sale Môme » Jusqu’à maintenant” a-t-il mis en légende de sa dernière publication sur son compte Instagram tout en postant une photo de lui pour illustrer cette annonce.

Les prochains mois s’annoncent donc très chargés pour Niro avec au programme de la musique, du cinéma et un retour devant son public en fonction des conditions imposées par la crise sanitaire en France à cause du COVID-19 pour enfin remonter sur scène interpréter ses derniers morceaux en live devant ses fans mais aussi quelques surprises dont il n’a pas donné de détails pour le moment. En plus de cela il publie un EP de cinq titres par mois depuis février et ce pendant 9 mois d’affilée faisant office de réédition de son album Sale môme récemment certifié disque d’or avec plus de 50 000 ventes.