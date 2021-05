Rohff réagit au décès de Mc Kevin après une chute mortelle surpris avec sa maitresse

Housni n’approuve pas la polygamie !

Après avoir dénoncé sur son compte Instagram l’inspiration de Neymar et Puma suite au lancement de la dernière campagne de publicité de la marque de vêtements allemande qui ressemble à la pochette de son album La Fierté Des Nôtres sorti en 2004, Rohff vient également de réagir au récent décès du chanteur Brésilien, Mc Kevin auquel l’attaquant du PSG avait rendu hommage cette semaine.

L’artiste Brésilien très connu dans son pays est décédé suite à une chute mortelle du balcon de sa chambre d’hôtel sauf que les circonstances de sa mort sont un peu plus complexes qu’une simple chute fatale du cinquième étage car il a été surpris en plein adultère par sa femme Deolane Bezerra avec qui le chanteur venait pourtant de se marier au mois d’avril dernier d’après les dernières informations révélées ces derniers jours par le DailyMail ayant recueilli des témoignages sur cette tragédie.

Kevin Nascimento Bueno s’était payé un peu de bon temps en s’offrant pour la somme 300 euros les services d’une jeune escorte nommée Bianca Domingues dans le but de faire un plan à 3 en compagnie de son compère Victor Fontenelle. Le trio a ensuite consommé beaucoup l’alcool et fumé de la marijuana. Un ami du chanteur, Jhonatas da Cruz voulait par la suite rejoindre la fête sauf que la jeune femme a refoulé ce dernier mais en repartant un membre du service de sécurité a été interpellé par la scène et aurait donc averti Mc Kevin que sa femme est au même moment dans l’hôtel à sa recherche.

Victor Fontenelle a ensuite confié avoir vu l’artiste en train de se tenir aux barreaux de la terrasse de la chambre d’hôtel en sortant de la douche, il était suspendu dans le vide, il essayait d’accéder à la chambre de l’étage situé juste en dessous vraisemblablement pour fuir ce qui a provoqué sa chute fatale. Rohff a relayé une information sur ce drame avec le message, “L’artiste Brésilien MC Kevin est décédé après avoir chuté de 5ème étage de sa chambre d’hôtel. Il avait tenté d’échapper à sa femme alors qu’il était en plein adultère. En tentant de sauter dans la piscine en bas de son balcon, l’artiste a atterri aux abords du bassin” en ajoutant le commentaire, “La polygamie c’est pas pour rien“.