Rohff en remet une couche sur le plagiat de Neymar pour Fortnite et Puma

Il y a jours heures, Rohff s’était exprimé au sujet de la dernière campagne de publicitaire de Puma et Fortnite avec Neymar comme égérie, le rappeur du 94 avait été étonné de voir le joueur du Paris Saint Germain reprendre le visuel de son album La fierté des nôtres sur ce visuel promotionnel.

Alors que ses fans attendent toujours de connaitre la date de sortie de son nouvel opus prévue pour cette année, Rohff avait fait patienter son public avec les singles “Sécurisé” en compagnie de Dadju puis “Douxbail” et reste actif sur son compte Instagram sur lequel il vient de faire part de sa surprise face à la dernière pub de la marque allemande Puma et Fortnite sur laquelle on peut découvrir Neymar s’asseoir sur l’Arc de Triomphe, le joueur a récemment conclu un accord de sponsoring avec l’équipementier pour 20 millions d’euros.

Une représentation qui n’est pas sans rappeler la pochette culte de son album La Fierté des nôtres ayant marqué la carrière de Housni avec plusieurs de ses classiques inclus dans le projet. Tout comme l’artiste du 94, le joueur du PSG apparait posé sur le célèbre monument français, « Puma copieur » avait-il réagi dans une story en comparant les deux visuels avec un émoji faisant un clin d’oeil afin de montrer tout de même qu’il prend bien cette inspiration et apprécie la dédicace.

Toujours sur son compte Instagram, Rohff vient encore d’en remette une couche avec un nouvelle comparaison entre les deux images ainsi que les légendes “Rohff – 2004” et “Puma – 2021” ainsi que le message “Le 94 influence le monde. (chuut faut pas l’dire)“ une expression qui rappelle le morceau “Grand Paris” paru en 2017 de Médine avec les feautrings de Youssoupha, Seth Gueko, Alivor, Ninho, Sofiane, Lino & Lartiste ayant comme refrain “La banlieue influence Paname, Paname influence le monde, Le 9.3 influence Paname, Paname influence le monde, Le Maghreb influence Paname, Paname influence le monde, Oui l’Afrique influence Paname, Paname influence le monde” pour notamment mettre en avant le fait que Paris (le 94 selon Housni) influence le reste du monde dans différents domaines.