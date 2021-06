Dosseh adresse un message d’unité après l’acte raciste de Cergy

Le magnifique message de paix entre les communautés du rappeur, comme des nombreux artistes avant lui, Dosseh a fait part de son avis sur les événements de Cergy du weekend dernier avec l’agression d’un employé d’Uber Eats dont l’auteur a ensuite tenu des propos racistes, il y a plusieurs réactions des rappeurs sur les réseaux pour condamner cet acte dont le suspect va être jugé pour «violences volontaires à raison de l’appartenance à une ethnie, nation, race ou religion».

L’agresseur est un jeune homme de 24 ans, il accusé de s’en être pris à un livreur noir avant de proférer des insultes à caractères racistes, la séquence a été publiée en masse sur les réseaux en début de semaine, Cyril Hanouna a même invité la victime dans son émission TPMP pour s’exprimer sur cet incident. La vidéo qui a fait le tour de la toile a également fait vivement réagir Dosseh, ce dernier a adressé plusieurs messages dans la story de son compte Instagram.

Très énervé, le rappeur français s’est tout d’abord agacé des images “Que la foudre s’abatte sur ce fils de lâche” a-t-il lancé à l’encontre de l’auteur de cette agression en publiant un extrait vidéo de la scène avant de poster un message d’unité pour prôner la paix entre les communautés tout en développant ses propos afin d’apaiser les tensions, “Bref ne nous laissons pas submerger de mauvaises vibes en ce début de semaine (Les gens de Cergy niquez-le quand même)” a-t-il commencé à commenter.

“Bon courage le sang ! Que Dieu vous accompagne encore et toujours, que vous y croyiez ou pas. Je vous le souhaite quand même. (…) Tous mes DZ qui se sont manifestés via messages, pour bien sûr condamner les paroles de l’autre facho. Vous êtes des bons et des bombes. Mais vous en faites pas, on sait bien faire la part des choses par ici” a déclaré Dosseh avant de poursuivre ses propos, “Aucun rebeu raciste ne nous fera détester l’ensemble des rebeus tout comme aucun blanc raciste ne nous fera détester des blancs tout comme aucun noir raciste ne doit vous faire détester l’ensemble des noirs.”, il a ensuite conclu un dernier message, “par contre tous unis contre l’ensemble des racistes, ça ça bouge pas”.