Mohamed Henni tacle Valbuena et défend Benzema

Habitué à commenter l’actualité footballistique du moment, Mohamed Henni a fait part de ses remarques du grand retour de Karim Benzema hier soir avec l’équipe de France dans sa dernière vidéo publiée sur sa chaine Youtube, KB9 a réalisé une bonne performance mais contrastée en raison d’un penalty manqué.

Effectivement malgré une prestation réussie, Benzema s’est attiré quelques critiques suite à son penalty raté et sur le fait de ne pas avoir réussi à marquer un but lors de cette rencontre contre le Pays de Galles que les Bleus ont remporté (3-0). Des nombreux internautes ont notamment réagi au tir manqué par KB9, Mohamed Henni a pris la parole pour prendre la défense de son “chouchou” tout en se moquant au passage de Valbuena.

“Le penalty de Benzema était bien tiré, mais le gardien de but était Valbuena, j’ai failli péter la télé de l’hôtel après le penalty, c’est dégueulasse la réactions des gens sur Benzema, on dirait les gens ils voulaient le retour de Benzema pour le descendre” a lâché le Youtubeur dans sa vidéo avant de dénoncer l’acharnement des médias contre le joueur du Real, “Les médias ils ont déjà commencé a compter le nombre de minutes sans marquer de Benzema. D’ailleurs y a une puta*n de journaliste c’est une journuliste”. L’influenceur a ensuite affiché sa confiance pour le prochain Euro sur son compte Twitter en déclarant, “On a mettre 10-0 à l’Allemagne bec cette équipe d ‘avengers“. L’équipe Allemande a été accrochée ce mercredi soir face au Danemark (1-1) avant d’affronter les Bleus pour le premier match de la compétition.