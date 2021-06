La Fouine a sauté dans un train en marche et enflamme la toile

La Fouine a confié une anecdote complètement folle qui a amusé Twitter

Après avoir présente son tout nouvel album nommé XXI, La Fouine continue d’assurer la promotion de cet opus en multipliant les interviews, dernièrement dans celle accordée au média Rapunchline, le rappeur de Trappes a confié une étonnante anecdote qui a susciter des nombreuses sur Twitter.

Alors qu’il fait figure d’ancien dans le rap game avec sa longue carrière dont il vient de sortir le huitième album en solo, Laouni a révélé quelques événements l’ayant marqué dans sa vie lors de cet entretien avec Rapunchline notamment au sujet d’une petite mésaventure avec un train dont il n’avait encore jamais parlé.

“J’ai oublié mon carnet de lyrics dans le train, et le train commence à partir, j’ai couru, j’ai sauté dans le train alors qu’il était en train de rouler par la fenêtre du train” a expliqué La Fouine, une déclaration qui n’a pas échappé aux internautes et a fait beaucoup réagir sur Twitter et ils n’ont vraiment été tendres avec lui. En effet des nombreuses personnes se sont moqués de lui sur le réseau social pour le traiter de menteur.

“Lafouine vraiment quel menteur”, “Lafouine quand il a vu son cahier de Lyrics dans le RER D”, “Bhein voilà c’est pas impossible j’adore quand lafouine raconte des anecdotes humoriste”, “Un film de menteur c’est trop mettez Lafouine dedans”, “lafouine quand il a récupéré son carnet de lyrics” peut-on lire dans les commentaires des Twittos alors que l’influenceur Oh Plai a aussi partagé l’extrait vidéo de l’interview avec cette anecdote en ajoutant la légende, “Super Fouiny”.

