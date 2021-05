La Fouine, Sofiane : on connait les ventes en première semaine

Le détail des ventes de Fianso et Laouni, c’est ici !

Sofiane a réussi son retour après un peu plus de deux ans d’absence depuis son dernier album solo Affranchis, il n’a pas réalisé un aussi gros score comme son précédent projet qui s’était écoulé à 25 729 exemplaires lors de sa première semaine d’exploitation, mais l’album La Direction fait un bon démarrage avec un score honorable en prenant au passage la première place du Top Album de la semaine devant l’album QALF de Damso.

Sofiane N°1 du Top Album

En effet le projet de Sofiane s’est vendu à 10 817 copies pour ses 7 premiers jours de commercialisation avec dans les détails des 3 872 ventes pour le format physique, 6 689 en streaming et enfin 256 en digital. Reste à savoir si le rappeur du 93 pourra maintenir se rythme sur la durée pour obtenir rapidement un nouveau disque d’or alors il poursuit les interviews dans les médias pour la promotion de cet opus et a dévoilé trois clips ces dernières semaines avec “Case départ”, “Attrape-moi si tu peux” ou encore “Zidane”.

La Fouine n’a pas eu la même réussite que Fianso avec son nouvel opus qui n’a pas connu un succès commercial malgré des bonnes critiques et des nombreuses interviews dans la presse. Pour ce huitième album de sa carrière de 18 morceaux, Laouni a cumulé en une semaine 2 247 ventes avec dans le détails des ventes, 1 004 ventes en physique, 1 183 ventes en streaming, et enfin 60 pour le format digital, des chiffres inférieurs à son précédent projet qui s’était vendu à un peu plus de 6 000 copies pour son démarrage.