Jay-Z recalé par la Sexion d’Assaut, Black M confie “C’était barge”

Une sacré anecdote, La Sexion d’Assaut a totalement zappé Jay-Z

Lors d’un entretien pour le média Interlude cette semaine Black M est revenu sur la fois ou son groupe la Sexion D’Assaut a mis un vent à Jay-Z de passage à Paris pour un concert dont le groupe devait initialement assurer la première partie avant de finalement refuser de monter sur scène.

En pleine promotion de son nouvel album “Alpha” dont il vient de sortir la première partie, Black M va bientôt retrouver son public avec la Sexion D’Assaut mais les fans devront encore patienter un peu en raison du report de la tournée nommée « Le Retour des rois » alors que Gims vient de révéler qu’ils ne sortiront plus jamais aucun album. Alpha Diallo vient de se remémorer lors d’une interview promotionnelle de son dernier projet une anecdote assez cocasse des débuts du groupe Parisien.

Cette incident est survenu peu de temps après la sortie de l’album “L’Ecole des Points Vitaux” en 2010, la Sexion D’Assaut avait eu l’honneur de pouvoir réaliser la première partie du show de Jay-Z au Bercy de Paris mais les membres n’avaient pas assuré la prestation programmée. “Désolé à tout ceux qui se sont déplacés au concert de Jay Z et qui ne nous ont pas vu en 1ère partie. Nous n’avions pas d’autres choix que d’annuler le show vu le manque de respect qu’il y a eu à notre égard ce soir là. Les américains ont l’habitude de manquer de respect aux chanteurs français mais ça ne sera pas pour cette fois ci. Supporters, supportrices, RDV au Parc des Princes le 19 juin pour la 1ère partie d’NTM, ou encore mieux le 5 novembre 2010 au Zénith de Paris”. avaient-ils expliqué sur cette annulation de dernière minute dans un communiqué.

Black M s’est confié sur cet incident, “On nous avait invités à la première partie de Jay-Z, mais on l’a pas faite pour différentes raisons. On était jusqu’à dans les loges, mais il y a un truc qu’on n’a pas apprécié.” a-t-il expliqué avant d’ajouter “On s’est barrés, on a dit Jay-Z ou pas Jay-Z, on se barre. C’était vraiment barge“. A l’époque des faits le groupe Parisien n’avait pas pu accéder à la scène pour préparer leur prestation, un accès refusé par Jay-Z qui n’a pas communiqué avec son staff car il était trop occupé à regarder la finale de Roland Garros.