Booba ridiculise les 535 ventes de l’album de Black M

B2O se moque des faibles ventes du rappeur de la Sexion D’Assaut

En attendant de retrouver son public en concert avec la Sexion D’Assaut, Black M était de retour le 21 mai dernier avec un nouveau projet en solo nommé « Alpha Pt. 1 », un EP qui est la première partie de son nouvel album mais le projet n’a pas eu le succès commercial prévu et Booba n’a pas manqué de lui faire remarquer.

Il y a un peu plus de dix jours, Black M a présenté son dernier album, un projet de 14 morceaux avec plusieurs invités tel que Gims, Soulby THB & Worbhé, Mc Freshh, Soulby THB, Worbhé ou encore Les Twins et dont il a notamment mis en ligne pour promotionner l’opus les clips “César” avec Gims (13 millions de vues sur Youtube), “A la base” (2,4 millions de vues), “N.S.E.G” (2,7 millions de vues) et enfin plus récemment “A la tienne” (2 millions de vues). Il s’agit là de son quatrième album en solo après “Les Yeux plus gros que le monde” en 2014, “Éternel Insatisfait” en 2016, “Il était une fois…” en 2019, malheureusement pour l’interprète du tube « Sur ma route » le public n’a pas été réceptif à cet album.

Après une semaine d’exploitation l’artiste de la Sexion D’Assaut a écoulé moins de 600 copies de son album solo, un score qui a visiblement bien amusé Booba et il n’a pas hésité à le faire savoir en postant une capture d’écran sur Instagram avec le tweet annonçant le total des ventes, “Black M vend 535 exemplaires de son album « Alpha Part. 1 » en 1 semaine !” tout en lui adressant le message le mentionnant sur le réseau social, “Black M la Sonacotra te pend au nez“ en faisant référence à la Adoma anciennement nommée Sonacotra, la Société nationale de construction de logements pour accueillir les travailleurs migrants en faisant sous-entendre que ce dernier risque de ne plus avoir d’argent après cet échec commercial.

C’est n’est pas la première fois que Booba s’en prend à Alpha Diallo, au mois d’octobre dernier, il s’était vanté d’avoir lui avoir mis un “vent” dans les loges de son concert à l’AccorHotels Arena en 2015 sans l’invitation du DUC. “On m’a toujours appris une chose… quand t’es pas invité, faut pas viendu!” avait-il déclaré à l’époque en publiant une vidéo de la scène filmée par son ancien media OKLM.com avant de récidiver au mois de décembre suite à son faux clash sur Twitter contre ses compères de la Sexion D’Assaut et son label le Wati B. Un coup monté pour profiter du buzz afin de faire la promotion de son clip en solo paru à ce moment et du projet Alpha Pt. 1, “Ah ça vaaaa vous sortez un son éclaté à minuit on a compris ça va. Quelle comm de lâches…. Depuis quand tu dis des vérités toi d’abord” avait réagi B2O à cette occasion.