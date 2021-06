Gims révèle la véritable raison de son choix d’arrêter le Rap

Gims explique pourquoi il ne souhaite plus rapper

Après avoir présenté la réédition “Les vestiges du Fléau” à la fin du mois de mai, Gims a révélé cette semaine une mauvaise nouvelle à ses auditeurs fans de rap français en annonçant qu’il a pris la décision de désormais ne plus faire de morceau de rap sans donner une explication à ce choix étonnant dans un premier temps, il s’est finalement justifié dans une nouvelle interview.

La carrière musicale de Meugui va prendre un tournant, le rappeur de la Sexion D’Assaut vient de confirmer que le groupe Parisien ne sortira pas de nouvel album et qu’il ne va plus rapper, “Il n’y en aura plus” a-t-il expliqué au sujet de son dernier couplet de rap sur sa collaboration avec Nekfeu dans un entretien avec BFM TV il y a quelques jours en précisant “Je ne pense plus re-rapper un jour”. Il s’est expliqué sur les raisons exactes de cet arrêt soudain au micro du média RapRNB lors du lancement de sa campagne promotionnelle pour la marque de glaces “Magnum” en affirmant ses précédents propos, le rap c’est de l’histoire ancienne pour lui.

J’ai envie de faire des hits qui gênèrent énormément

“J’ai plus envie de rapper, de me bagarrer dans des textes de rap, aujourd’hui, j’ai envie de faire des hits qui gênèrent énormément, de passer en Radio, faire de l’oseille et qu’on marque le coup” a déclaré Gims avant de poursuivre “C’est fini de rapper pour être en TT, pour qu’on dise que c’est lourd, on s’en bat les cou*lles, il faut faire des trucs gros quoi”. “Il faut arrêter d’aller satisfaire une minorité, il faut arrêter de regarder des gens aigris qui sont 10 15, à demander des sons qui finalement… Faisons des gros sons, des sons larges“ a ensuite conclu Gims qui souhaite donc faire des gros tubes à l’avenir comme il l’a déjà réalisé à plusieurs reprises par le passé avec les hits “Bella”, “Sapé comme jamais” ou encore “J’me tire”.