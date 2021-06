Sadek soutient RK suspecté d’avoir frappé sa compagne

Sadek s’est exprimé pour afficher son soutien au jeune rappeur RK arrêté par la police samedi dernier, il est suspecté d’avoir frappé sa compagne, les internautes ont tout d’abord cru à une fausse vidéo suite à la diffusion des images de son interpellation mais l’information a été confirmée dans la presse ce lundi matin.

“Hey tu vas me péter le bras j’te dis” lâche RK dans la courte séquence diffusée sur les réseaux de son interpellation dans laquelle l’artiste de 19 ans est en train d’être menotté torse nu par des policiers en étant plaqué contre voiture. Les fans ont pensé que la scène est un “fake” pour les besoins du tournage d’un clip alors que le rappeur prépare la sortie de son prochain opus mais il n’en est rien, il a bien été placé en garde à vue pour une accusations de violences conjugales, une affaire qui a fait réagir Sadek.

“RK t’es une bombe atomique, mais le problème, c’est que nous, on a le droit à aucune erreur sinon ça leur donne raison de nous éteindre, je ne connais pas l’histoire, mais je te connais toi, je t’aime mon frère et je suis avec toi, je n’attendrai pas que tu sortes un son pour le dire” a déclaré Sadek dans une story Instagram.

Les journaux 20 Minutes et Le Parisien ont confirmé aujourd’hui en citant une source proche de l’affaire que RK a bien été interpellé et placé deux jours en GAV au commissariat de Chessy car il aurait frappé sa compagne. Cette dernière a alerté sa mère après l’incident et elle a appelé la police. A l’arrivée sur les lieux les forces l’ordre ont retrouvé la jeune femme de 20 ans avec le visage en sang en affirmant avait reçu des coups de son conjoint. Des blessures ayant causées une incapacité totale de travail pénale d’une durée de 4 jours. Placé sous contrôle judiciaire ce lundi, l’artiste n’a reconnu que partiellement les accusations et devra s’expliquer au mois d’août prochain (le 11) devant le tribunal correctionnel de Meaux.

L’entourage du rappeur n’a fait aucune déclaration sur cette affaire, une story a été posté aujourd’hui sur son profil Instagram annonçant la sortie de son album avec la mise en place d’un concours pour gagner une écoute du projet “100 Rancunes” avant sa sortie.