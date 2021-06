La Fouine pense être sous-estimé !

A l’occasion de la parution de album “XXI“, La Fouine a accordé une interview au média Interlude pour présenter son nouvel opus aux auditeurs et en assurant la promotion. Lors de cet entretien “Face à lui-même”, Laouni est revenu sur sa carrière musicale, de ses débuts dans la musique, au carton de son morceau Du Ferme à aujourd’hui tout en se confiant très sincèrement et avec passion.

Dans cette interview La Fouine s’est exprimé sur ses premiers morceaux en 1997, son premier clip en 2005 nommé “Autobiographie” extrait de l’album “Bourré au son”, de son deuxième album solo “Aller Retour”, son premier classique, l’émotion de revoir un ancien concert avec son public, de l’album “Drôle de parcours” puis son départ aux Etats Unis à Miami, du groupe Team BS avec Sultan, Sindy et Fababy, l’échec de son album en 2016 puis son retour l’année dernière avec “Bénédictions“.

En parlant de sa carrière Laouni a confié que selon lui il serait sous-côté et sous-estimé dans le rap français actuellement, “Je vois beaucoup de personnes qui se sont inspirées de La Fouine, mais en toute humilité.” a-t-il comment à déclarer avant d’expliquer sa pensée, “Ce n’est pas des copieurs, mais je sens qu’il a quand même des fois un peu de Fouiny Babe, et je reçois des messages de fans sur Internet qui me disent : ‘Tiens regarde, ça ressemble à toi, on dirait ton flow'”.

“Je pense que des fois, je suis peut-être sous-estimé. Parce que quand j’écoute mes albums, y a pu*ain de flow, pu*ain de disque” a ensuite La Fouine à ce sujet avant de conclure “Toute façon, il y a pas énormément de reconnaissance pour les rappeurs français en général dans le panorama de la musique française, après tout ce qu’on a apporté justement à la musique française. J’ai toujours essayé de ramener mon truc à une période où tous les rappeurs se ressemblent, j’ai l’impression de m’être bien démarqué, il y a un vrai style La Fouine, et ça me fait kiffer”.