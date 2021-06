Logan Paul dément la rumeur d’un combat truqué avec Floyd Mayweather

Mais non, je n’ai jamais été mis KO.

Le combat entre Logan Paul et Floyd Mayweather était très attendu par le public mais a déçu tout le monde, seul un KO pouvait leur octroyer la victoire mais ce n’est pas arrivé après 8 rounds malgré l’écart de niveau conséquent entre les protagonistes de cet événement.

Logan Paul a réussi l’exploit de tenir huit rounds contre Floyd Mayweather une performance saluée par ce dernier à l’issue du combat mais ce lundi des rumeurs d’une confrontation truquée ont commencé à circuler notamment suite à la diffusion d’une vidéo sur les réseaux dans laquelle le Youtubeur apparait visiblement être KO mais il est maintenu debout sur le ring par son adversaire.

La séquence titrée “Floyd Mayweather a mis Logan Paul KO, mais l’a maintenu pendant le combat pour tenir les 8 rounds.” et postée sur Twitter a cumulé en quelques heures plus de 4 millions de vues avant d’être bloquée pour des droits d’auteur, “Ce média a été désactivé suite à un signalement du détenteur des droits d’auteur” peut-on lire comme message ce mardi à la place de la vidéo devenue impossible à voir.

Logan Paul s’est expliqué sur ce supposé KO qu’il aurait subi pendant le combat dans une story de son compte Instagram, “Je vois cette rumeur qui circule” a-t-il commencé à déclaré au sujet de cette accusation. “Il y a une partie du combat où Floyd m’a frappé et je me suis un peu appuyé sur lui. Il semble que je sois devenu mou. Les gens essaient de tourner ça et de dire qu’il m’a assommé et qu’il m’a attrapé pour me maintenir debout dans le but de continuer le combat.” s’est justifié le Youtubeur avant de poursuivre, “Fermez vos gu*****. Fermez-la, c’est tout. Arrêtez d’essayer de discréditer ce qui s’est passé hier soir.“. “Ne vous méprenez pas, il a donné beaucoup de bons coups. Je me pris quelques coups. Mais non, je n’ai jamais été mis KO.“ conclu-t-il pour démentir avoir été mis KO par Floyd Mayweather.