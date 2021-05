Lacrim, Kayna Samet et Dosseh réagissent au dernier titre de Booba

Une tuerie sans vocodeur où il rappe pendant 3 minutes

Pour son retour, Booba a fait dans la nostalgie en nommant son nouveau morceau produit par Nakah, “Kayna” dans lequel il fait clairement référence à Kayna Samet avait qui il avait collaboré en 2002 sur le single « Destinée » extrait de la réédition de son premier album en solo “Temps Mort”, la chanteuse française, Dosseh ou encore Lacirm ont réagi à la sortie de ce titre rappé sans autotune.

« Tout niquer, mourir au front, ma destinée, demande à Kayna, Mes seuls placements, produits qu’j’ai fait, haschich, amné’, cocaïna » chante B2O dans le refrain de Kayna pour dédier ce morceau à Kayna Samet, cette dernière a apprécié le geste en relayant le lien du single sur les réseaux sociaux ainsi que les nombreux messages des internautes avant d’adresser un message de remerciement au rappeur français sur Twitter, “Bref … la vIe c ouf Merci Booba et à tous pour vos messages. C’est que le début … de la suite” a-t-elle tweeté en ajoutant un émoji drapeau de pirate.

Une nouvelle collaboration avec Kayna Samet ?

“Alors non aujourd’hui je ne suis pas en contact avec Booba, je ne suis plus contact avec lui. On a été en contact au moment du morceau, on s’est recroisé et je pense que si on se recroise on se saluerait mais non je pense qu’il est loin, il fait sa vie je fais ma vie.” avait-elle confié lors de la sortie de son album “Thug Wife” en 2014 lors d’une interview pour le site Urban Fusions avant de conclure, “Refaire un son avec Booba ouais pourquoi pas quand on voit l’expérience de “Destinée” c’est vraiment un son dont on me reparle encore aujourd’hui… Donc pourquoi pas, en plus il chante aujourd’hui il y aurait certainement un truc à faire, j’aime bien ce qu’il fait.”.

Un gros titre sans autotune, instru piano, flow sombre, 100% rap

En Top tendances France la nuit dernière sur Twitter, la sortie surprise de ce morceau de Booba a suscité des réactions d’autres rappeurs tel que Lacrim et Dosseh qui n’ont pas manqué le rendez vous pour découvrir Kayna et ont visiblement apprécié ce retour du DUC un mois après Ultra, “Cho cho” a commenté le premier cité dans une story de son compte Instagram en relayant un extrait alors que le second cité a également posté un extrait avec la légende “T’es un ouf”.

Loin de prendre sa retraite après l’ultime album de sa carrière, B2O semble donc avoir déjà fait l’unanimité avec ce nouveau titre qui ne devrait pas manquer de faire une entrée remarquée dans le classement du Top Singles. Dans le reste de son actualité Kopp a exprimé sa déception de l’élimination du PSG en Champions League en affichant son favori pour la finale en adressant un message à Mahrez ou encore fait une rencontre agitée avec Seby Daddy à Miami et troller Damso sur une possible collaboration à venir entre eux.