MHD x Tiakola : “à tout moment ça peut péter”

A la fin du mois de mai, MHD a marqué son grand retour après une longue période d’absence suite à son incarcération pendant plusieurs mois soupçonné d’être impliqué dans une rixe survenue la nuit du 5 au 6 juillet 2018 dans le 10e arrondissement de Paris ayant entrainée le décès d’un jeune homme de 23 ans.

Le 27 mai dernier, le Prince de L’Afro Trap a sorti le clip de son nouveau single “Afro Trap 11 : King Kong” dont la vidéo totalise plus de 10 millions de vues à ce jour sur Youtube et qui a fait une entrée remarquée dans le Top 10 du classement des morceaux les plus écoutés en France sur les plateformes de streaming. MHD prépare déjà la suite après le succès de son retour avec une nouvelle collaboration en compagnie de Tiakola.

En effet un featuring entre MHD et Tiakola a été enregistré et le morceau devrait sortir très prochainement, cette collaboration vient d’être confirmée ce mercredi par les deux artistes suite à une séance de questions/réponses en live avec ses fans de ce dernier cité sur son compte Instagram. “Un feat avec MHD ?” a questionné un internaute, “c’est géré déjà“ a-t-il répondu. L’interprète de “A Kele Nta” a ensuite partagé une story en déclarant “à tout moment ça peut péter” au sujet de la sortie de son morceau en commun avec le chanteur franco-congolais pour faire monter la pression.